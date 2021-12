Carole (Koh-Lanta), son rendez-vous avec "un prétendant" tourne mal : vifs échanges d'insultes

Mieux vaut ne pas s'attirer les foudres de Carole. Depuis sa participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, l'aventurière a pris goût à échanger avec les internautes sur les réseaux sociaux, autant sur Instagram que sur Tik Tok. Et c'est toujours avec sa bonne humeur et son accent chantant que la pétillante brune originaire du sud de la France fait des apparitions très remarquées. Mais, mardi 30 novembre 2021, Carole a davantage dévoilé son côté sanguin.

En effet, elle a partagé une vidéo dans laquelle elle raconte son dernier rendez-vous avec un homme. "Il faut que je vous raconte quelque chose. Hier, je suis allée manger avec un prétendant, une bonne daurade, c'était bon, on a bien rigolé pendant le repas. Et à un moment donné il me dit 'avec toi, je m'entends bien, c'est fluide, j'aimerais bien aller plus loin'. Et puis de là, il me dit 'on se voit demain !, j'ai trop envie de te voir'", détaille-t-elle. Si jusque là tout va bien, Carole a finalement déchanté dès le lendemain. "Le matin, il m'envoie un message et me dit 'ça ne le fera pas, je papillonne et je te ferai souffrir'". La candidate de la Une n'a alors que très peu apprécié de se faire éconduire de cette manière. Toujours très remontée, elle n'a pas eu la langue dans sa poche en s'adressant directement à ce mystérieux homme !

"Mais dis-le moi au restaurant trou du cul ! Bref, de là je lui ai dit qu'il était un mange merde et il m'a répondu que j'étais une pute. Ah ouais ? Alors là, j'ai pété un câble. Allez tu sais quoi, va te faire enc****. Mon numéro, je t'avertis, tu vas l'oublier hein", s'est-elle énervée dans la vidéo.

Les fans de Koh-Lanta connaissent bien le caractère fort de Carole, laquelle a connu plusieurs conflits avec certains de ses camarades comme Alix ou encore Aubin. Des échanges tendus qui lui avaient valu de se faire éliminer assez rapidement du jeu.