Carolina Jurczak : Qui est cette belle et mystérieuse actrice qui cartonne en 2021 ?

Ce mercredi 3 février 2021, les téléspectateurs ont rendez-vous avec un nouveau téléfilm qui s'annonce tout aussi prenant que les précédents diffusés sur France 2 ces derniers temps. Cette fois, c'est l'adaptation du roman La fille dans les bois, paru en 2018 et écrit par Patricia MacDonald qui a été choisi pour animer la soirée. Il s'agit d'un polar qui s'intéresse à un crime vieux de quinze ans, lequel a causé le placement en prison d'un homme innocent. En parallèle, c'est l'histoire familiale derrière cette enquête qui risque bien de passionner les téléspectateurs. Une histoire portée entre autres par Antoine Duléry et Carolina Jurczak. Cette dernière commence incontestablement à se faire une place de choix dans le milieu du cinéma et de la télévision. Il y a tout juste quelques jours, elle a d'ailleurs été vue dans La petite femelle avec Lucie Lucas, toujours sur France 2. Cela fait déjà plusieurs années que Carolina Jurczak fait une percée fulgurante en tant que comédienne. Elle a même côtoyé de grands noms du cinéma.

Il faut dire que la jolie rousse, née de parents polonais, ne manque pas de talents artistiques. Très jeune, elle a appris le piano et à la danse classique. Elle a d'ailleurs suivi des études à l'Institut de danse Janine Stanlowa à Paris. Une fois son bac en poche, Caroline Jurczak a intégré l'école de danse réputée Rudra Maurice Béjart à Lausanne (en Suisse) après quoi elle est entrée au Cours Florent à Paris.

Carolina Jurczak a décroché ses premiers rôles à la télévision dans plusieurs téléfilms, dont Deux flics sur les docks avec Bruno Solo et Jean-Marc Barr. Un rôle pour lequel elle a obtenu le prix du jeune espoir féminin au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2012. Après avoir été castée pour des séries telles que Section de recherches, Victoire Bonnot ou encore La Croisière, Carolina Jurczak a rejoint un projet qui a fait grand bruit, à savoir le premier programme français produit par Netflix : Marseille. Entre 2016 et 2018, elle a donc eu la chance de collaborer avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel. Rien que ça ! Carolina Jurczak a aussi joué au théâtre. En 2015, elle a foulé les planches pour la pièce L'Autre de Florian Zeller et en 2019 pour Jaques et son maître de Milan Kundera. Nul doute que les Français n'ont pas fini d'entendre parler de Carolina !

Malgré le succès, la jeune femme est très mystérieuse. On ne connaît pas son âge et elle ne révèle rien sur sa vie privée.

La fille dans les bois, ce mercredi 3 février 2021 sur France 2