Caroline Anglade en couple avec Nicolas Moreau : rares photos de leurs adorables garçons

Les téléspectateurs ont rendez-vous ce mardi 30 novembre 2021 sur M6 pour découvrir les deux derniers épisodes de la mini-série Sauver Lisa. Tête d'affiche, Caroline Anglade y interprète le rôle de Rose Keller, une institutrice de 35 ans qui fait des remplacements dans des écoles primaires, et qui décide de venir en aide à Lisa, une jeune élève victime de maltraitance chez elle. Elle-même maman de deux jeunes enfants, la comédienne s'est directement inspirée de sa propre expérience de la maternité pour ce rôle.

"Je suis maman de deux petits garçons et je venais d'accoucher quand j'ai tourné la série. C'était tout frais donc j'avais un rapport à l'enfance viscéral et prononcé", Caroline Anglade a-t-elle récemment confié à Télé-Loisirs. Avec son discret compagnon Nicolas Moreau, l'actrice a en effet deux jeunes enfants : un premier garçon baptisé Sacha (né début 2016) et un second, qui a vu le jour au printemps 2020.

Auprès de nos confrères, l'actrice qui a joué dans les films Joséphine, Tout le monde debout et Tout simplement noir a ajouté : "Au début, j'étais horriblement triste de partir car je quittais mon bébé, puis horriblement triste de quitter ce rôle et cette équipe, tout en culpabilisant de ressentir ça en retrouvant mon bébé... Ça a vraiment été les montagnes russes émotionnelles."