Caroline Anglade (Divorce Club) maman pour la 2e fois : c'est un garçon

Il n'y a pas que le déconfinement qui est une bonne nouvelle. La comédienne Caroline Anglade est sur un petit nuage et ce n'est pas uniquement parce qu'elle peut aller se promener sans attestation. Non, la jolie blonde a mieux que ça : un bébé !

Sur son compte Instagram suivi par 15 700 followers, elle a posté un message le 21 mai 2020 pour annoncer avoir accouché de son deuxième enfant. "12/05/2020 Uppercut d'amour. Merci pour vos messages si tendres. Looking forward...", a-t-elle commenté en légende d'une photo en noir et blanc, la représentant avec son nouveau-né dans les bras. Selon nos informations, il s'agit d'un petit garçon, un fils qui est le fruit de son histoire de coeur très discrète avec Nicolas Moreau. Le couple a déjà accueilli un premier enfant en 2017. A l'époque, la jeune femme tournait alors la deuxième saison de la série Lebowitz contre Lebowitz (France 2) avec Clémentine Célarié.

La comédienne, qui laissait voir son baby bump au dernier Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2020, où le film dans lequel elle jouait, Divorce Club, a reçu le Grand prix, s'était exprimée sur Instagram en mars, au début du confinement. Partageant de belles photos de grossesse, Caroline Anglade écrivait alors : "Pensées à toutes ces femmes qui donnent la vie dans ce monde au futur incertain mais toujours si extraordinaire, bourré de ressources et de surprises, ne l'épuisons plus !"

Pour rappel, Caroline Anglade est créditée d'une longue carrière sur le petit écran grâce à des rôles dans Père et Maire, Section de recherches, Pep's ou encore Le Rêve français. Mais on a aussi pu la voir au cinéma dans On ne choisit pas sa famille, Joséphine, Épouse-moi mon pote, Premières vacances et All inclusive... Enfin, au théâtre, elle a joué dans deux pièces de Laurent Baffie : Les Bonobos et Sans Filtre.

Toutes nos félicitations !