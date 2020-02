Caroline de Monaco : Après Karl Lagerfeld, elle s'associe à Christian Louboutin

Ainsi, Christian Louboutin a la lourde mission de pallier l'absence de Karl Lagerfeld, que Caroline de Hanovre avait rencontré à Paris, chez Karl Lagerfeld, quand elle n'avait que 16 ans. "On était vraiment sur la même longueur d'onde. On avait le même humour. Les mêmes choses nous faisaient rire. En quarante-cinq ans d'amitié, on avait fini par bien se connaître et développer nos petits codes. On s'éperonnait mutuellement aussi", avait confié la Monégasque à Point de vue.