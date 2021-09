Caroline de Monaco glamour avec son frère Albert et Nicolas Sarkozy, pour une belle soirée anniversaire

L'association humanitaire Mission Enfance a célébré ses 30 ans le 17 septembre 2021 et fatalement, un tel évènement a attiré du beau monde. Fondé en 1991 par le Père Stéphane Aumonier, l'organisme se bat depuis trois décennies pour porter secours aux enfants en détresse dans le monde entier et vient en aide, en moyenne, à 50 000 personnes dans le besoin tous les ans. C'est pourquoi les équipes se sont réunies, au sporting de Monte-Carlo, à Monaco, pour célébrer cette petite victoire.

Pour représenter Mission Enfance, tout en partageant une petite coupette de félicitations, Domitille Lagourgue, la directrice de l'association, avait convié ses consoeurs et ses confrères, dont Patricia Husson, la présidente du conseil d'administration de Mission Enfance, Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France à Monaco et le commissaire-priseur Simon de Pury. Etaient également présents Nicolas Sarkozy, le prince Albert II de Monaco - sans son épouse Charlene -, La princesse Caroline de Hanovre, le ministre d'Etat Pierre Dartout, Emmanuel de Richoufftz, Enrico Stagliano et sa femme, Leopoldo Seralvo et sa femme, Frédéric C. Geerts et sa femme, Michel Boeri et sa femme, Hervé Housson, Paula Cussi, Cyril Karaoglan, Monica Landeau, Catherine Kairis et Simone Pastor.

Nous avons construit plus de 300 écoles dans une dizaine de pays depuis 30 ans

Si l'évènement était organisé à Monte-Carlo, ce n'est pas pour rien. Comme l'a rappelé Domitille Lagourgue sur Monaco Info, le 16 septembre 2021, l'organisme est majoritairement financé par le gouvernement princier du Rocher. "C'est beaucoup de travail, a-t-elle précisé à la télévision. Nous avons construit plus de 300 écoles dans une dizaine de pays depuis trente ans. Au-delà des écoles nous donnons de l'eau, par exemple, aux populations déplacées du Burkina Faso. Nous sommes un peu sur tous les fronts, en essayant d'adapter notre aide aux besoins de ces populations. Il y a une vraie réflexion qui se fait ici, à Monaco, soutenue par nos donateurs de Monaco, et ensuite sur le terrain. Tout ceci est réfléchi et analysé."

La crise sanitaire n'a, en rien, aidé les équipes de Mission Enfance, qui ont dû revenir à une situation d'urgence et consacrer ces derniers mois à l'alimentation en Arménie, en Irac, en Syrie, au Liban, en Afghanistan, au Burkina Faso, sur tous les terrains dont elles s'occupent. Il est donc plus que jamais temps de participer à l'effort collectif...