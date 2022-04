Caroline (Mariés au premier regard) agressée par des hommes par le passé : "Certains étaient obsédés"

Depuis qu'elle a été révélée au grand public dans Mariés au premier regard 2022 (M6), Caroline se plaît à partager son quotidien avec sa communauté. Et le 27 avril, elle a confié qu'elle avait fait une triste constatation concernant sa relation avec certains hommes.

Caroline n'est pas uniquement sur Instagram. Elle possède également un compte Facebook et hier, elle a eu un rappel d'un événement dont elle se serait bien passée. Il s'agissait d'un échange de messages avec un homme, dont elle avait fait la capture. Aussi, les internautes ont découvert que la personne en question avait tenté de se faire passer pour un ancien camarade d'école. Mais quand la belle cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans lui a expliqué qu'elle ne se souvenait pas de lui, le garçon a commencé à devenir agressif et lui a notamment dit qu'elle n'était pas futée.

"J'ai capté un truc de fou ce soir. Toute ma vie, je me suis fait emmerder, voire agresser, par des mecs que j'ai repoussés. Il y en a où j'ai eu des gros problèmes. Il y a des mecs qui ont été obsédés, qui ont même parfois mêlé la justice et la gendarmerie. Toute ma vie, je n'ai pas pu rejeter quelqu'un sans qu'il décide de me détruire", a confié Caroline après avoir partagé cette discussion.

La maman de Loup-Gabriel (3 ans et demi) ne comprend pas pour quelle raison les hommes qu'elle a rencontrés réagissent ainsi. A leur place, elle se serait simplement dit qu'elle ne leur plaisait pas et les aurait laissés tranquilles. "Tu rentres chez ta mère, tu pleures un coup si tu as envie mais tu ne fais pas chier la personne. Au final, ce n'est qu'une question d'égo. L'égo et l'argent chez l'humain, c'est un grave problème", a-t-elle conclu.

Fort heureusement, elle n'est pas tombée sur un homme de ce genre dans Mariés au premier regard 2022. Elle a rencontré Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans) avec lequel elle était compatible à 80%. Mais elle n'a pas été attirée physiquement et était donc plutôt distante avec le candidat. Malgré tout, ce dernier est resté très respectueux jusqu'ici.