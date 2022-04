Axel (Mariés au premier regard) "humilié" par Caroline : il règle ses comptes, elle réplique

Le torchon brûle entre Axel et Caroline. A la suite d'un commentaire du maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans, qui a réagi à une séquence de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 18 avril 2022, la cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans a souhaité répliquer en story Instagram.

Si entre Alicia et Bruno cela a été un gros coup de coeur, la situation est plus compliquée pour Axel et Caroline. La belle brune n'a pas été attirée physiquement par son époux et regrettait qu'ils ne partagent pas les mêmes convictions. Elle a donc été très distante lors du shooting photo, de la soirée ou de la nuit de noces. La maman de Loup-Gabriel (3 ans et demi) n'a pas souhaité dormir dans la même chambre qu'Axel, une déception pour ce dernier. "Le déçu se rapportait au fait de ne pas en avoir discuté dans la voiture qui menait à l'hôtel (quarante-cinq minutes) et de me faire 'humilier' de la sorte face caméra. C'est grandement castrateur, limite misanthropique", a-t-il tout d'abord expliqué en story Instagram le 19 avril. Et de préciser que le soir-même, il a très peu dormi car il avait la tête "remplie de désillusions, incompréhensions et de déceptions". "J'espérais qu'on prenne enfin du temps pour discuter librement sans micros/cams. Cependant, on était fatigués, et à ce moment, la coupe était pleine pour moi. Je brûlais d'envie de lui dire que je m'étais ennuyé et que cette journée était décevante", a-t-il poursuivi. Il a ensuite expliqué que malgré tout, il a souhaité laisser une chance à son mariage afin de ne pas prendre une décision hâtive. "Je ne veux pas regretter et partir avec des doutes. Imagine, elle s'ouvre à moi et c'est une femme géniale", a-t-il conclu.

Caroline n'est pas passée à côté de ces déclarations. Las d'être toujours au coeur des critiques, elle a souhaité répondre à Axel ce mercredi 20 avril. "Donc si vous êtes à la TV, mesdames, forcez-vous !", lui a tout d'abord répondu la candidate vegan. Et concernant le fait qu'elle n'a pas évoqué son envie de dormir seule, elle a répliqué : "Concernant le timing, il est vrai que nous avions le temps d'en parler dans la voiture. Mais nous n'avions pas le 'droit' d'aborder des sujets importants lorsque les caméras n'étaient pas là. Afin que le téléspectateur puisse suivre l'histoire... Mais on peut choisir de respecter les règles de l'émission ou pas. Peut-être ai-je eu tort de les respecter à ce moment-là...", ajoute-t-elle. Si elle n'a plus envie de parler de cette expérience qui s'est finalement révélée négative pour elle, la belle brune ne compte pas se laisser faire. Ses détracteurs sont prévenus !