Mariés au premier regard – Caroline déçue face à Axel : "C'est un des pires moments de ma vie"

Lundi 28 mars, les téléspectateurs de M6 ont retrouvé Caroline (cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans) et Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans) dans Mariés au premier regard 2022. Il était enfin l'heure pour les deux candidats compatibles à 80% de se rencontrer lors de leur union qui se déroulait à Gibraltar. Un moment qui ne s'est pas passé comme la jeune femme l'espérait.

Les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter se sont-ils trompés ? Caroline ne l'a pas caché, elle était particulièrement exigeante dans sa quête du grand amour. Il fallait que son potentiel futur mari ait le même mode de vie qu'elle ou qu'il aime les animaux. La maman de Loup-Gabriel (3 ans) souhaitait également rencontrer un homme qui soit plus grand qu'elle malgré ses talons. Mais en arrivant sur le lieu de la cérémonie, grosse désillusion. Si Axel a eu un coup de coeur, la candidate était loin d'être sous le charme.

"Quand je découvre Axel, je suis déçue. C'est difficile à dire comme ça (elle rit). C'est horrible, car sur le coup, je suis hyper déçue, non seulement physiquement et même lorsque je croise son regard, il ne se passe rien du tout de mon côté. Je ne ressens aucune connexion", a confié Caroline à nos confrères de Télé Loisirs. Mais la belle brune a bien vu que de son côté, Axel était séduit. Elle a donc tenté de dissimuler son malaise en faisant de l'humour, pour ne pas "casser son délire". "C'est vraiment un des pires moments de ma vie. C'est horrible de dire ça mais c'est vrai. Je suis vraiment mitigée entre 'j'ai envie de partager ma déception' et en même temps je ne peux pas lui faire de la peine comme ça...", a-t-elle poursuivi.

Caroline pourrait-elle dire "oui" malgré tout ? Rien n'est moins sûr car, si par le passé elle a déjà été en couple avec des hommes qui ne lui plaisaient pas physiquement, ils étaient plus grands qu'elle "et plus costauds". En attendant de savoir quoi faire, elle était donc "en mode survie". "Sur le coup, quand je le vois je me dis c'est sûr ça ne va pas marcher et en même temps je me dis, je ne peux pas, ne pas le connaître", a déclaré la mère de famille. Malgré sa gêne apparente, Axel a en effet tout fait pour la mettre à l'aise, une qualité appréciable. "Tout ça me fait réfléchir à la réponse que je vais donner", a-t-elle conclu.

La suite, au prochain épisode.