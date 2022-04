Caroline (Mariés au premier regard) refuse de dormir avec Axel : "douche froide" et agacement d'un expert

La situation est compliquée entre Caroline (cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans) et Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans) dans Mariés au premier regard 2022 (M6). Si le jeune homme a eu un coup de coeur, la maman de Loup-Gabriel (3 ans et demi) n'était pas attirée par lui et était donc distante. Un malaise qui a nécessité l'intervention de Pascal de Sutter. Elle a donc promis de ne plus se concentrer uniquement sur les 20% d'incompatibilité mais plutôt sur les 80% de compatibilité. Malgré tout, ce n'était pas si simple.

Caroline et Axel ont rejoint la chambre dans laquelle ils allaient passer la nuit. Mais la jeune femme lui a fait savoir qu'elle préférait dormir seule et l'a donc invité à partir. "Je sens qu'il attend de moi quelque chose que je ne peux pas lui donner. Je suis très mal à l'aise. Je ne me vois pas du tout dormir avec lui dans le même lit. Même dans la même chambre. Je suis fatiguée, j'ai été un peu déçue de la rencontre, donc c'est un peu dur", a-t-elle confié en interview les larmes aux yeux. Un coup dur pour Axel qui espérait profiter de ce moment pour faire plus ample connaissance. Déçu, il s'est demandé si cela valait la peine de rester.

Le lendemain, Caroline a fait le choix de lui parler de son ressenti. Très vite, Axel a expliqué qu'il avait pris sa volonté de le renvoyer de la chambre comme une "douche froide". "Pas un sourire, zéro gentillesse. Je me suis couché en me demandant ce qu'il se passait", a-t-il déclaré le plus gentiment du monde. Bien qu'elle avait envie "de fuir et d'être lâche", la jeune femme s'est lancée en lui expliquant qu'elle n'avait pas eu de coup de coeur et qu'elle craignait d'être entrée dans sa vie "pour rien". Même si elle n'y croyait pas beaucoup, elle a accepté de continuer l'aventure pour apprendre davantage à le connaître.

Toujours aussi positif, Axel voulait y croire. Mais il n'a vu aucune amélioration lors de leur voyage pour la lune de miel, "que de la dégradation". "J'ai l'impression qu'elle joue un rôle avec moi. (...) Je pense que je ne mérite pas ça", a-t-il expliqué. Encore une fois, ils ont fait chambre à part. Le candidat a donc pu discuter tranquillement avec Pascal de Sutter qui a été mis au courant de la situation et qui a pris sa défense. "Je suis en train de vivre un cauchemar", a notamment lancé Axel. L'expert lui a demandé de commencer à se protéger et il avait bien l'intention d'avoir également une discussion avec Caroline.