Alicia (Mariés au premier regard) mal à l'aise lors de la nuit de noces avec Bruno

Pour Alicia (une infirmière de 28 ans) et Bruno (un ingénieur en génie civil de 31 ans), le coup de coeur a été immédiat. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2022 compatibles à 83% se sont donc mariés et étaient sur leur petit nuage, malgré le comportement assez maladroit de Carine, la soeur du candidat. Et il était temps pour eux de passer leur première nuit ensemble lors de l'épisode de ce lundi 18 avril. Une épreuve pour la belle blonde.

Rappelons qu'il y a six ans, Alicia a été victime d'un accident de voiture durant lequel sa soeur aînée est morte. Elle a été placée dans le coma et a été opérée à plusieurs reprises avant de suivre des séances de rééducation pour retrouver l'usage de ses jambes. Depuis, la candidate a 25 cicatrices au niveau de l'abdomen et du dos et redoutait donc l'intimité de la nuit de noces. Ne souhaitant pas parler tout de suite de cet accident, elle était très stressée en sortant de la salle de bain en pyjama. Elle a donc très vite éteint toutes les lumières. "J'ai des craintes. J'aimerais que ça reste comme ça, mais on ne peut pas le savoir ça", a-t-elle confié.

Malgré tout, leur première nuit ensemble s'est très bien passée. Après avoir discuté, ils se sont endormis l'un à côté de l'autre. Le lendemain, ils voyaient toujours autant la vie en rose. Ils ont appris que c'est au Portugal, le pays d'origine de Bruno, à Porto plus précisément, qu'avait lieu leur lune de miel. Très à l'aise, ils se taquinaient comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Une première pour Alicia qui n'a jamais connu ça. "Je suis quand même effrayée du fait que ce soit trop beau pour être vrai", a-t-elle reconnu.

Sentant qu'elle avait besoin d'être rassurée, Bruno a pris les choses en main pour qu'elle vienne davantage vers lui. Il était en effet perturbé qu'elle ne soit pas aussi tactile que lui. Mission réussie car elle avait envie de s'ouvrir. Elle a bien vu qu'il avait parfois baissé ses yeux vers ses cicatrices. Elle souhaitait donc profiter d'un déjeuner pour tout lui raconter.