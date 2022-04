Caroline (Mariés au premier regard) victime d'harcèlement : la terrible conséquence sur son fils

L'expérience Mariés au premier regard 2022 (M6) ne s'est pas passée comme Caroline l'espérait. La cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans n'a pas été séduite par Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans), avec lequel elle était compatible à 80%, et était donc assez distante. Depuis le début de la diffusion, la belle brune subit donc un acharnement sur les réseaux sociaux, une situation qui a eu des conséquences sur sa vie privée.

A chaque diffusion et même en dehors, c'est la même chose. Caroline reçoit un flot de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux car elle n'arrive pas à se rapprocher d'Axel, qui lui a eu un coup de coeur et qui fait tout pour la mettre à l'aise. "Je me demande pourquoi Caroline s'est inscrite à #MariesAupremierRegard ? Car le concept est justement d'apprendre à connaitre quelqu'un au-delà du physique. Encore une qui s'est inscrite pour faire le buzz", "Caroline elle a quand même réussi l'exploit d'être plus détesté que Clémentine de Koh-Lanta... c'est chaud quand même", "Trop d'humiliation pour Axel la il s'agirait d'arrêter le massacre. Arrêtez de trouver des excuses à Caroline elle est atteinte cette nana", "On est d'accord qu'on attend tous la suite de Caroline la sorcière avec son pauvre gentil futur mari ?", peut-on notamment lire sur Twitter.

Bien qu'elle ait les épaules solides, Caroline n'a pas caché qu'au départ, les critiques l'ont grandement affectée. D'autant plus qu'elles touchaient également parfois ses proches. "Ce n'est jamais agréable de se recevoir des messages de haine toute la journée. C'est envers moi, mes amis, ma mère, on est tous détestés. J'ai pensé à supprimer les réseaux au moment où je n'allais vraiment pas bien et où je n'arrivais même plus à m'occuper correctement de mon fils. Tout cela m'a rendue folle parce que j'ai réalisé qu'à cause de cette émission, j'étais déprimée, alors que je ne l'avais jamais été", a confié la maman de Loup-Gabriel (3 ans et demi) à Alpes et Midi. Heureusement, la jeune femme est bien entourée et a confiance en elle. Auquel cas, elle a conscience que le harcèlement qu'elle subit aurait pu virer au drame.

Rappelons qu'en plus de ne pas avoir été attirée physiquement, Caroline a pris conscience qu'Axel et elle n'avaient pas les mêmes valeurs. Celle qui possède 18 chiens issus d'un refuge n'a par exemple pas apprécié que son mari achète ses deux chiens. Elle était donc très mal à l'aise tout au long de la cérémonie et de la soirée. Et lors de la nuit de noces, elle n'a pas souhaité dormir dans la même chambre. Le début du voyage de noces ne s'annonce gère plus encourageant.