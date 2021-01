Caroline (Mariés au premier regard) : Le visage de son séduisant compagnon enfin dévoilé

Peut-être Caroline annoncera-t-elle des fiançailles en janvier 2022 ? C'est tout cas ce qu'on lui souhaite. Rappelons qu'elle a participé à la saison 2 de Mariés au premier regard. A l'époque, elle avait 27 ans et les experts lui avait trouvé une compatibilité à 73% avec Raphaël (29 ans). Malgré les réticences de leurs familles respectives, ils avaient pris la décision de se marier à la mairie de Grans (dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Mais leur union n'a pas duré très longtemps après le tournage. En décembre 2017, ils avaient annoncé leur rupture lors d'un live Instagram. "On s'est rendu compte qu'entre nous, il n'y avait que de l'amitié. L'expérience a été très bien (...), mais c'est vrai que les sentiments du coeur ne se contrôlent pas, ce n'est pas scientifique. Il n'y a pas forcément eu ce feeling amoureux. L'avenir est à nous. On s'entend très bien comme ça. (...) On est resté environ quatre mois ensemble", expliquaient-ils. Depuis, Raphaël a trouvé l'amour et s'apprête même à devenir papa pour la première fois.