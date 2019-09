Caroline Receveur jalouse de Candice Pascal ? Hugo Philip dissipe les craintes

Depuis trois ans, Hugo Philip file le parfait amour avec Caroline Receveur. C'est en mars 2017 que le candidat de Danse avec les stars 2019 et sa belle ont officialisé leur idylle. Depuis, ils ne se cachent plus et partagent leur amour sur les réseaux sociaux. Ils se plaisent aussi à mettre en avant leurs tendres moments avec leur fils Marlon, né le 6 juillet 2018. Un amour fou qui ne pourra pas être brisé.

Gare donc à ceux qui pourraient lancer des rumeurs de couple entre Hugo Philip et sa partenaire Candice Pascal. Lors de la conférence de presse de la saison 10 de Danse avec les stars, le beau brun de 28 ans a assuré que Caroline Receveur ne serait pas jalouse de son duo avec la danseuse et qu'il ne se passerait absolument rien entre eux : "L'avantage, c'est que Caroline connaît l'envers du décor [elle a participé à la saison en 2016, NDLR]. Et elle sait qu'on est dans un but professionnel. Surtout, on a confiance l'un en l'autre. On a fondé une famille, on a construit quelque chose, ce n'est pas pour tout détruire. À partir de là, on sait qu'on est capable de mettre les limites quand il faut et que c'est uniquement professionnel. On est dans une démarche où on fait de l'acting. Il n'y a absolument aucun jeu de séduction réel avec ma partenaire." De quoi rassurer les internautes qui étaient inquiets que son couple avec l'influenceuse et femme d'affaires se brise à cause des nombreuses heures qu'il passera avec Candice.

Surtout que l'amour et la sensualité seront au rendez-vous pour le candidat et son binôme. C'est sur un tango argentin qu'ils feront leur première apparition à l'écran. "C'est une danse de caractère. Tu vas devoir te trouver un vrai personnage. C'est une danse qui a une vraie âme. Il y a aussi beaucoup de dynamisme, d'acting et de passion. C'est vraiment l'interprétation que je recherche, la connexion et la complicité", lui a expliqué Candice Pascal. Très emballé, son partenaire s'est vite mis au travail.