Caroline Receveur : Son tatouage enlevé au laser, photo choc

Actrice, mannequin, influenceuse, blogueuse et même danseuse depuis qu'elle a participé à Danse avec les stars en 2016, Caroline Receveur a bien plus d'une corde à son arc. Toujours stylée à chaque apparition, la jeune femme de 32 ans dispose d'une garde-robe à faire défaillir. Pour la petite touche rebelle, elle a également quelques tatouages sur les bras, réalisés au fil des années. Même si elle les affiche fièrement, il peut arriver qu'elle en regrette certains.

Le 18 décembre 2019, en story Instagram, Caroline Receveur a révélé qu'elle subissait quelques séances de laser pour faire disparaître l'un deux. En légende, la jeune femme ajoute qu'elle en est à sa septième séance de laser ! Des moments qui semblent douloureux au vu de l'état de son avant-bras, ensanglanté et gonflé... Pourtant, Caroline Receveur conserve son sens de l'humour en souhaitant "bon appétit" à ses followers qui regarderont cette vidéo un brin repoussante.

Ce n'est pas la première fois que Caroline Receveur, maman d'un petit Marlon, fruit de son amour avec le mannequin Hugo Philip, se fait retirer un tatouage. En 2016, elle avait révélé sur Snapchat avoir fait retirer deux tatouages. Un premier situé sur le bras, fait à Los Angeles et que Caroline Receveur trouvait "trop sombre et de mauvaise qualité". Un autre à la nuque, "fait à 20 ans" et que la jolie blonde trouvait "trop grand" pour elle.