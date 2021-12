Cartman "manipulé" par sa femme Aurélia : apparition surprise et tricherie en direct !

Les émissions de Tous en cuisine (M6) sont toujours remplies de surprises. Mardi 21 décembre 2021, Cyril Lignac et Jérôme Anthony étaient aux commandes d'un inédit avec l'humoriste Cartman, qui cartonne actuellement avec son One Man Show One. Et les téléspectateurs de M6 ont eu le plaisir de découvrir à l'écran la femme qui partage sa vie.

Ce n'était pas prévu et pourtant, le public a pu apercevoir Aurélia Crebessegues, l'épouse de l'homme de 43 ans. Hier soir, les invités devaient réaliser un menu technique, à savoir un pigeon en croûte de sel. Un défi de taille pour Cartman. Et en cours d'émission, il n'arrivait plus à mettre la main sur son sel, un condiment primordial pour la recette. Face à la détresse de son mari, la belle actrice qui préfère d'ordinaire rester discrète s'est résolue à venir devant la caméra afin de lui venir en aide. Une apparition qui n'a bien entendu échappé à personne.

"Il y a ma femme cachée sous le truc et qui m'aide depuis tout à l'heure", a reconnu Cartman. Afin de plaisanter, Cyril Lignac l'a donc accusé de tricher. "C'est comme Jeff Panacloc, il y a quelqu'un qui manipule la marionnette. C'est ma femme qui me manipule depuis tout à l'heure", a donc répondu l'apprenti cuisinier avant de poursuivre la recette. C'est en 2012 que les tourtereaux se sont rencontrés et depuis, ils ne se sont pas quittés. La jeune femme est actrice et a notamment joué dans La Vérité si je mens 3 (2012) et Où t'étais ? (2015). "Aurélia coche toutes les cases : elle est actrice, et j'ai toujours admiré les artistes, elle est spontanée et enthousiaste, cultivée et curieuse. Elle m'a fait découvrir des films, des peintres, des artistes contemporains, des musiques...", confiait le comique à Gala, en décembre 2019. En juillet 2015, ils ont officialisé leur amour en se disant "oui" devant leurs proches.

Lundi 20 décembre, c'est André Manoukian qui participait à Tous en cuisine. Le musicien de 64 ans était attendu sur scène à 20h, pour son spectacle Les Notes qui s'aiment, et devait donc se dépêcher pour finir sa recette. Et il pouvait compter sur sa femme Stéphanie pour le rappeler à l'ordre en cas de besoin. "J'ai ma meuf qui me dit : 'Dépêche-toi, t'es à la bourre.' Ça me met la pression", avait-il avoué. Sa femme Stéphanie a ensuite fait une apparition furtive devant la caméra.