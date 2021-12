André Manoukian : Rare apparition avec sa femme Stéphanie, qui lui "met la pression" dans Tous en cuisine

C'est une émission qui réchauffe le coeur, surtout en cette période de fête un peu particulière à cause de la Covid-18 qui regagne du terrain. Cyril Lignac est de retour avec Tous en cuisine (M6) chaque soir de la semaine. Au menu : une nouvelle recette chaque jour ainsi qu'une nouvelle personnalité aux fourneaux. Ainsi, lundi 20 décembre 2021, c'est André Manoukian que les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver. Et il n'était pas seul !

Course contre la montre pour André Manoukian. Le musicien de 64 ans était attendu sur scène à 20h, pour son spectacle Les Notes qui s'aiment. Il devait donc terminer les recettes du jour, à savoir une soupe de châtaignes au gingembre et un filet de chapon au foie gras, dans les temps. Et il pouvait compter sur sa femme Stéphanie pour le rappeler à l'ordre en cas de besoin. "J'ai ma meuf qui me dit : 'Dépêche-toi, t'es à la bourre.' Ça me met la pression", a confié l'ancien juré de Nouvelle Star à Cyril Lignac.

Voyant le reflet de la charmante blonde dans le miroir, le chef de 44 ans a demandé si Stéphanie pouvait passer devant la caméra afin de faire sa connaissance. "Stéphanie, dis bonjour à Cyril, fais pas ta timide", a donc lancé André Manoukian à sa femme qui fuyait la caméra. Mais elle a fini par montrer son doux minois pour le plus grand plaisir de Cyril Lignac et du public. "Cyril, je vais t'avouer, c'est elle qui a tout acheté, c'est elle qui a passé tout l'après-midi à tout préparer et c'est elle qui m'a maudit toute la journée", a conclu celui que l'on surnomme "Dédé'.

Cela fait près de trente ans qu'André Manoukian file le parfait amour avec Stéphanie. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Anton (21 ans) et Aris (20 ans). Celui qui est aussi l'heureux papa de Julie (39 ans, fruit de son ancienne union avec Sophie) l'a rencontrée grâce à leur passion pour la musique. "Je lui ai écrit un album qui, hélas, n'a pas marché. Mais contrairement à toutes les autres artistes pour qui je m'étais investi, emballé - et qui m'ont toutes largué -, Stéphanie est restée, elle, tout en accueillant avec bienveillance les chanteuses avec qui j'ai pu travailler après", avait confié André Manoukian au magazine Gala.