Cate Blanchett : Qui est son mari Andrew Upton, qu'elle a détesté pendant "17 ans" ?

Le 25 février 2022, Cate Blanchett recevra un César d'honneur qui lui sera décerné par Isabelle Huppert. Une récompense que l'actrice doublement oscarisée recevra sûrement sous les yeux admiratifs de son époux, le réalisateur australien Andrew Upton. Amoureux depuis près de vingt-cinq ans, la star de la mini-série Mrs America et le producteur s'étaient pourtant rencontrés dans des circonstances qui ne présageaient rien d'une histoire d'amour. Et pour cause, elle l'avait trouvé "arrogant" tandis que de son côté, Andrew Upton avait jugé l'actrice hautaine et un peu trop sûre d'elle.

"On ne s'est pas appréciés pendant un bon moment, pas loin de 17 ans. On s'était rencontré lors de soirées, mais ça ne collait pas vraiment entre nous." confiait l'actrice lors d'une interview avec Ellen DeGeneres en 2015. Pourtant en 1997, l'alchimie opère et ils finissent par tomber amoureux. Deux mois plus tard, ils se marient le 29 décembre 1997.

La même année, Cate Blanchett fait ses débuts au cinéma dans le film Oscar et Lucinda (1997) et devient une star du 7ème art en 1998 grâce au film Elizabeth de Shekhar Kapur. De son côté, Andrew Upton a la triple profession de dramaturge, scénariste et producteur. Il est notamment connu pour avoir réalisé des adaptations de nombreuses pièces à succès pour le Royal National Theatre de Londres (dont Cyrano de Bergerac, Don Juan, Vanya, Les Bonnes, Enfants du soleil,...).

En 2008, Andrew Upton et son épouse sont devenus directeurs artistiques conjoints de la Sydney Theatre Company. Ils ont également monté une société de production baptisée Dirty Films qui a notamment réalisé les films Bangers (1999) et Little Fish (2006). En juin 2014, Andrew Upton a reçu le Rotary Professional Excellence Award (un prix institué "pour honorer une personne qui a fait preuve d'une excellence professionnelle constante dans la profession qu'elle a choisie en contribuant au bénéfice de la collectivité au-delà de son rôle habituel sur le lieu de travail").

On rit beaucoup

Fusionnels et complices, Cate Blanchett confiait à Paris Match : "Je connais des couples d'acteurs qui ne parlent jamais travail entre eux. [...] Nous avons un tel rapport d'égalité, de respect vis-à-vis l'un de l'autre que cette consultation renforce chaque jour notre confiance mutuelle. (...) On rit beaucoup, quelles que soient les circonstances, car on voit de l'absurdité là où d'autres voient des drames."

Parents de Dashiell (né en 2001), Roman (né en 2004), Ignatius (né en 2008), le couple a décidé d'adopter Edith en 2015. Interviewée par Télé-Loisirs en 2016, l'actrice avait révélé son "envie de donner l'opportunité à un enfant de goûter à l'amour au sein d'une famille"."C'est merveilleux de voir la manière dont mes garçons s'occupent de ma fille. Je suis fière d'eux." avait-elle confié.