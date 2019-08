Catherine Deneuve, Brad Pitt : Les stars arrivent au Festival de Venise

Le 7e art sera mis à l'honneur chez nos voisins italiens du mercredi 28 août 2019 au samedi 7 septembre 2019. En ce jour, les portes du Palais du cinéma Lido ouvrent pour accueillir le Festival international du film, alias la fameuse Mostra de Venise. Pour assister aux festivités, les célébrités les plus prestigieuses du grand écran ont été aperçues à l'aéroport Marco-Polo et à bord de leur bateaux taxis en attendant la première projection : Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Brad Pitt, Candice Swanepoel, Elsa Hosk ainsi que Stacy Martin - Nymphomaniac de Lars Von Trier, Tale of Tales -, actrice franco-britannique qui fait partie du jury international.

Deux grands noms du cinéma seront encore davantage propulsés sur le devant de la scène pour cette 76e édition du festival. Le 12 mars 2019, les organisateurs de la Mostra de Venise ont annoncé que Julie Andrews - exemplaire Mary Poppins, lumineuse Maria de La mélodie du bonheur - recevrait un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. Une récompense dédoublée cette année pour récompenser la filmographie du réalisateur espagnol Pedro Almodovar, qui avait déjà reçu le Prix du meilleur scénario en 1988 pour Femmes au bord de la crise de nerfs.

Mostra 2019 : qui sont les membres du jury ?

Alessandra Mastronardi, marraine du Festival international du film 2019, ouvrira et clôturera l'évènement en tant que maîtresse de cérémonie, avec La Vérité de Hirozu Kore-eda le 28 août et The Burnt Orange Heresy de Giuseppe Capotondi le 7 septembre. L'année dernière, c'est Guillermo del Toro qui présidait le jury de Venise. Un rôle désormais confié à Lucrecia Martel, accompagnée de Piers Handling, Mary Harron, Rodrigo Prieto, Paolo Birzì et Shinya Tsukamoto, pour désigner le film qui succédera à Roma, d'Alfonso Cuarón - et distribué par Netflix -, Lion d'or 2018. Les choses sérieuses commencent...