Catherine Deneuve et Johnny Hallyday auraient pu former un couple mais...

En 1983, Johnny Hallyday disait de Catherine Deneuve : "Elle incarnait l'idéal féminin. Elle me rappelait les plus troublantes héroïnes d'Alfred Hitchcock : du feu sous glace." Tous deux ont été frappés par un coup de foudre en 1961, sur le tournage des Parisiennes. Johnny avait 18 ans et s'était vu confier le rôle de Jean Allard, Catherine Deneuve avait 17 ans et était Sophie. Oui mais voilà, à cette époque, la jeune actrice n'était pas libre, en couple avec le scénariste Roger Vadim (avec qui elle a eu son fils Christian en 1963). Ce dernier, qui a travaillé sur le scénario des Parisiennes, lui a alors demandé de prendre ses distances avec Johnny Hallyday.

Si le mythique rockeur français et la grande actrice sont toujours restés très proches, soudés par des liens d'une grande profondeur, jamais ils n'ont formé un couple. Paris Match évoque un "mauvais timing" dans son numéro du 4 juin 2020, qui revient que leur histoire.

Lorsque Johnny Hallyday était en couple avec Sylvie Vartan, il s'était à nouveau rapproché de Catherine Deneuve après sa rupture avec Roger Vadim en décembre 1963. Le chanteur l'aurait rejointe dans sa chambre d'hôtel à Lyon mais personne n'a jamais su ce qui s'y était passé. Johnny Hallyday a finalement épousé Sylvie Vartan en 1965 et David est né en août 1966. Le couple a divorcé en 1980. A cette époque, Catherine Deneuve était célibataire. L'occasion rêvée pour Johnny Hallyday et l'actrice de se mettre ensemble, ce qui n'arrivera pas.

Ils se seraient probablement séparés

Tous ces rendez-vous manqués laissent à penser que le chanteur et l'actrice ne voulaient pas vraiment se mettre en couple. "Johnny n'aurait jamais voulu prendre le risque de perdre Catherine. Et Catherine n'a jamais ouvert la porte à une vie ensemble. Elle connaissait ses démons, ses angoisses, ses problèmes d'alcool et de drogue. Elle a préféré être toujours là pour lui, plutôt que de partager sa vie. S'ils avaient vécu ensemble, ils se seraient probablement séparés, comme beaucoup de couples du show-biz. C'est tout ce qu'ils ne voulaient pas", confie un intime de Johnny Hallyday à Paris Match.

C'est finalement auprès de Laeticia que Johnny a trouvé la stabilité dont il avait besoin.