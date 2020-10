Catherine Deneuve : Qui est son petit-fils Igor, écroué pour trafic de fausse monnaie ?

Ce dimanche 11 octobre 2020, Catherine Deneuve apparaît une nouvelle fois sur nos écrans, précisément sur arte, qui diffuse La Sirène du Mississippi. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la vie de l'immense comédienne, à commencer par son petit fils, Igor Vadim-Divetain. À 33 ans, il est le fils de l'acteur Christian Vadim (lui-même fils de Catherine Deneuve et de Roger Vadim) et de son ex-compagne, la chroniqueuse Hortense Divetain.

Voulant rester discret, Igor Vadim n'apparaît que de rares fois en public, notamment lors de la Fashion Week de Paris en 2009. Plus récemment, en mai 2019, il est apparu sur les réseaux sociaux, sur une photo où il posait avec une arme à la main et d'autres pistolets posés sur une table basse. Ce n'était en réalité qu'un aperçu de la réalité.

Alors que sa grand-mère se remettait tout juste de son accident ischémique transitoire (AIT), Igor a été interpellé en Charente-Maritime, le 15 juillet 2020, puis écroué : il ferait partie d'un "vaste réseau de fausse monnaie lié à l'organisation mafieuse italienne Camorra", avait appris l'AFP. Pas moins de 8 millions d'euros avaient été saisis par Europol et quarante-quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre du démantèlement du trafic. Aux dernières nouvelles, la justice prévoyait l'extradition d'Igor Vadim en Italie.

Enfant, Igor Vadim était très compliqué à gérer. Sa mère, Hortense Divetain, l'avait même inscrit dans l'émission Garde à vous (M6), en 2005, alors qu'il avait 17 ans. "Je ne sais plus quoi en faire. Il passe son temps à sortir. Il n'a aucune limite et refuse toute autorité", déplorait la maman désemparée dans le programme. Il sera finalement renvoyé au bout d'une semaine. Voici rapporte que deux ans plus tard, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour avoir participé à une rixe, où il avait grièvement blessé quelqu'un. Il avait alors été mis en examen pour "violences aggravées".