Catherine Lara retirée des Enfoirés : elle balance des piques bien senties !

Elle est l'un des piliers de l'aventure. Catherine Lara était bien présente lors des tous premiers concerts des Enfoirés, auprès de grands noms tels que Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et Michel Sardou, en faveur de l'association Les Restos du coeur. Mais le temps passe, la petite troupe change et se métamorphose au fil de mois, au fil des succès. En 2021, Vianney, Kev Adams, Inès Reg, Alice Taglioni ou encore Rebecca, la gagnante de The Voice Kids sur TF1, ont, par exemple, fait leurs grands débuts pour la bonne cause. Mais la douce violoniste des premières éditions, elle, répondait aux abonnés absents.

Verra-t-on, un jour, Catherine Lara de retour lors de la tournée des Enfoirés ? Rejouera-t-elle, avec virtuosité, de son archet et de sa voix pour lutter contre la faim ? "Pourquoi pas ! Je n'ai que des copains là-bas, avoue l'artiste de 76 ans sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, à Cyril Hanouna sur C8 le 20 octobre 2021. Mais sans me déguiser. Moi, je ne me déguise pas maintenant. Je serai plus ridicule que le déguisement. Toutes ces petites choses-là me dérangent un peu. Moi j'ai connu une époque divine. Ça fait un peu vieux con mais bon."

Le spectacle des Enfoirés est davantage devenu un divertissement qu'une performance et, en 2021, les blagounettes s'enchaînent tout autant que les chansons. Ce qui n'est pas forcément du goût de Catherine Lara qui balance quelques piques à la nouvelle version du show. "J'y suis restée presque 30 ans, rappelle-t-elle sans animosité. J'ai commencé en 1985. J'étais à leur premier concert. C'était un moment assez extraordinaire. J'ai eu la chance surtout de vivre une époque où il y avait de vrais duos, des trios ! On avait le temps de chanter. On ne faisait pas une ou deux phrases et on sort. Moi j'ai adoré cette époque-là. J'ai des souvenirs mémorables. On pleurait... Je manque un peu de chair de poule dans l'histoire. Ce qu'il me manque, c'est un peu plus d'émotions." Qui sait ? Catherine Lara avait annoncé mettre un terme à sa carrière en 2020, mais son retour pourrait bien provoquer de nombreux frissons...