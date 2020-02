Catherine Lara révèle avoir posé nue "en porte-jarretelles et talons aiguilles"

Catherine Lara (74 ans) n'est pas celle que vous croyez... Artiste accomplie de l'industrie musicale française, elle a démontré tout au long de sa carrière ses talents en tant que violoniste, compositrice et chanteuse. Interviewée par le magazine Paris Match, l'interprète du titre Nuit magique a révélé l'un de ses secrets... L'ex de Georges Moustaki a déjà posé nue (ou presque) pour une séance photo ultrasexy. "Richard Avendon m'a photographiée torse nu pour la pochette de mon disque Geronimo où je chantais La Femme nue, raconte-t-elle. J'ai aussi posé pour lui en porte-jarretelles et talons aiguilles..." Décomplexée par rapport à sa sensualité et à sa sexualité (elle avait d'ailleurs révélé être bisexuelle avec son titre Autonome en 1983), elle révèle pourtant avoir gardé ses clichés bien au chaud chez elle. Ainsi, elle raconte : "Ces photos inédites sont rangées dans un tiroir chez moi." Aura-t-on un jour le plaisir de les découvrir ? Catherine Lara n'en dit pas plus pour le moment.

Actuellement en pleine préparation de sa tournée d'adieu baptisée Entre la vie et l'amour dont la première sera organisée le 14 février 2020 au Dôme de Paris-Palais des Sports, la musicienne a confié au micro de RTL son envie de changement : "J'ai envie d'arrêter la variété, je retourne à mes premières amours : la musique classique, world... La tournée va s'étendre sur deux-trois ans, je vais laisser tranquillement le bébé rentrer au bercail." L'occasion de découvrir Catherine Lara dans son registre de prédilection, elle qui a commencé le violon à 11 ans et qui avait obtenu un premier prix au conservatoire de Versailles.