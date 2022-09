Catherine Marchal : Un doigt d'honneur pour la rentrée, la star d'Ici tout commence se lâche comme jamais !

Quitter son lieu de villégiature pour retourner au bureau, c'est souvent une souffrance insoutenable. Catherine Marchal, qui avait eu la chance de pouvoir prendre une pause, au soleil, le 19 août 2022, est déjà de retour sur les plateaux de tournage de la série Ici tout commence - la rentrée de l'Institut Auguste Armand n'allait pas se faire sans elle ! Mais voilà, le rythme est soutenu, les lignes de dialogue longues à apprendre et la comédienne de 55 ans aurait bien aimé rester encore un peu plus, loin des marais salants, pour se reposer.

Nique sa mère la rentrée

Sur son compte Instagram, et bien qu'elle soit ravie de retrouver ses petits camarades, Catherine Marchal a fait part de son mécontentement. Toutes les bonnes choses ont une fin... et c'est pourquoi elle a partagé une photographie, sur son compte Instagram officiel, sur laquelle elle tend son majeur en direction de l'objectif. "Que celui ou celle qui n'a jamais eu envie de tout envoyer balader me jette la première pierre", écrit l'ancienne compagne d'Olivier Marchal, ajoutant les mentions "Nique sa mère la rentrée" et "fuck off". Cette image a été capturée dans le bassin d'Arcachon, près de la dune du Pyla. Mais elle appartient, hélas, au passé.

Le couple que nous formions a énormément plu

Récemment vu dans le téléfilm Meurtres au Mont Saint-Michel, Catherine Marchal n'a que peu de temps pour elle. Si l'on en croit les diverses images qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, elle est de retour derrière les fourneaux, pour la série Ici tout commence, sur TF1, auprès d'Agustin Galiana et de sa partenaire Virginie Caliari, qui incarne la cheffe Listrac, et que l'on n'avait plus vue dans le programme depuis quelques temps. Pour cause. Son personnage, en couple avec celui de Catherine Marchal, avait eu besoin de temps pour digérer leur rupture... mais la voilà de retour, peut-être décidée à reconquérir sa chère et tendre ?

"Le couple que nous formions avec Virginie Caliari a énormément plu, rappelait récemment Catherine Marchal dans les colonnes de Télé Star. Nous avons eu des retours incroyables, sur les réseaux comme par courrier. Ça a râlé lorsque nous nous sommes séparées ! Comme Claire et elle sont séparées mais pas fâchées, il est tout à fait possible de la revoir." L'espoir est, donc, toujours permis !