Olivier et Catherine Marchal séparés mais toujours très proches : retrouvailles complices, leur fille à l'honneur

Ils ont formé un couple emblématique pendant de nombreuses années ! Olivier Marchal et Catherine Marchal (née Quiniou) se sont mariés en 1995 et ont eu ensemble pas moins de quatre enfants (Léa née en 1994, Zoé née en 1998, Ninon née en 2005 et Basile né en 2009). Mais en 2015, les deux comédiens ont annoncé leur rupture. Cependant, l'ancien flic de 63 ans et l'interprète de Claire Guinot dans Ici tout commence n'ont jamais divorcé et sont toujours restés en très bons termes. Ils vivent d'ailleurs encore sous le même toit, dans un grand appartement situé dans le 11e arrondissement de Paris !

Au cours du week-end, Olivier et Catherine Marchal ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient de bons amis en passant la soirée ensemble. En effet, à l'occasion de l'anniversaire de leur aînée Léa, qui fêtait ses 28 ans, les célèbres ex ont pris la pose ensemble et à ses côtés pour l'Instagram de Catherine Marchal. "Le Klan #familytime #marchalklan. Joyeux anniversaire @leaaa_mrchl", lit-on en légende. Sur la photo apparaissent également deux autres personnes, un certain Thomas Quiniou de la famille de Catherine et une Julie Willart. Une réunion joyeuse qui a beaucoup fait plaisir aux internautes, quelques milliers à avoir liké et commenté la publication.



De son côté, la birthday girl Léa a posté deux clichés tirés de la soirée en son honneur sur lesquels sa maman Catherine Marchal se dévoile radieuse et souriante.