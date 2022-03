Catherine et Olivier Marchal : Bikini et bronzette pour leur fille Zoé, en vacances avec sa célèbre BFF

Les chiens ne font pas des chats. C'est sans doute pour cela que Zoé, fille du célèbre couple formé par Catherine et Olivier Marchal, marche dans les pas de ses parents. La jeune femme de 23 ans a débuté une carrière d'actrice après avoir longtemps pratiqué la danse. Grâce aux tournages qu'elle a effectués et son expérience dans la comédie, Zoé Marchal a tissé des liens très forts avec une autre comédienne connue de sa génération : Chloé Jouannet, née de la liaison entre Alexandra Lamy et Thomas Jouannet. Les deux meilleures copines mettent en scène leur amitié sur les réseaux sociaux. Et en ce début d'année très mouvementé, Zoé Marchal et Chloé Jouannet se sont envolées direction la Guadeloupe pour s'offrir des vacances ensoleillées bien méritées !

Après des tournages intenses pour de prochaines productions attendues cette année, les deux actrices ont pris un peu de bon temps dans un hôtel luxueux de Guadeloupe, non loin de la ville de Sainte-Anne. Loin des caméras de tournage et des dialogues à apprendre par coeur, Zoé Marchal et Chloé Jouannet ont profité de leur temps libre pour se forger un emploi du temps très reposant : séances transat au soleil, cocktails, bains en pleine mer. Les jeunes femmes rechargent comme il se doit les batteries avant de rentrer à Paris.