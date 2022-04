Ici Tout commence : Catherine Marchal, sa rupture avec Virginie Caliari dans la série n'a pas été appréciée

Depuis 2020, TF1 diffuse Ici tout commence, une série dérivée du feuilleton à succès Demain nous appartient. L'histoire se déroule dans l'institut Auguste Armand. Au sein de cette prestigieuse école de cuisine où les élèves suivent l'apprentissage de la gastronomie, plusieurs intrigues tiennent en haleine les fidèles téléspectateurs. Interviewée par nos confrères du magazine Télé Star, Catherine Marchal, qui incarne la professeure Claire Guinot à l'écran, évoque la prochaine, qui se déroulera lors du bal de fin d'année. Plus encore, la comédienne de 54 ans évoque les amours de son personnage.

Durant un temps, Claire Guinot a été en couple avec Olivia Listrac, cheffe vegan devenue professeure à l'institut Auguste Armand. Mais, finalement, les deux femmes ont rompu. Une séparation qui n'a pas manqué de surprendre et surtout de décevoir les téléspectateurs d'Ici tout commence, qui s'étaient attachés au duo. "Le couple que nous formions avec Virginie [Caliari, NDLR] a énormément plu, assure ainsi Catherine Marchal. Nous avons eu des retours incroyables, sur les réseaux comme par courrier. Ça a râlé lorsque nous nous sommes séparées !"

Les ex-amoureuses ont eu tellement de succès que la production laisse une porte ouverte à un possible retour de Virginie Caliari dans la peau d'Olivia Listrac. "Comme Claire et elle sont séparées mais pas fâchées, il est tout à fait possible de la revoir", indique alors l'actrice. Un grand bonheur pour les fans du programme ! Et qui sait, les deux femmes pourraient même renouer et se remettre en couple...

En attendant, la professeure de cuisine et ancienne directrice de l'institut Auguste Armand a bien d'autres choses à gérer, comme le retour de son fils Louis (campé par Fabian Wolfrom) ou encore le bal de fin d'année. Une soirée pleine de rebondissements les attend puisque la fête va virer au drame ! "Le plafond va s'écrouler alors que tout le monde est en train de s'amuser sous la boule à facettes", annonce l'ex-compagne d'Olivier Marchal avant de préciser que Claire va tout bonnement... disparaître ! Une intrigue à retrouver à l'antenne de TF1 d'ici quelques semaines, le 3 mai 2022 plus précisément.