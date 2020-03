Catherine Zeta-Jones : Sa déclaration d'amour à sa fille Carys

Quelques jours après le décès du patriarche de la famille Douglas, Kirk, décédé le mercredi 5 février 2020 à l'âge de 103 ans, Catherine Zeta-Jones a décidé de répandre l'amour autour d'elle.

C'est ainsi qu'elle s'est emparée d'Instagram pour faire une tendre déclaration à sa fille Carys, 16 ans. L'actrice a publié une photo de l'adolescente posant devant une fenêtre dans un appartement, entourée d'une coiffeuse remplie des produits de beauté. Carys porte ses cheveux en queue de cheval basse et était vêtue d'une élégante robe en mousseline verte, associée à une paire de bottes à talons jaune éclatant. En légende, l'actrice de Chicago a écrit : "Je t'aime Carys Zeta." Carys est la plus jeune des enfants de Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. Le couple a également un fils, Dylan, 19 ans, qui étudie à l'université de Brown.

Selon l'actrice du film Le Masque de Zorro, ses enfants ont hérité des gènes d'acteur de leurs parents comme elle le confiait à HELLO! : "Je pense qu'ils sont bons dans ce domaine. Quand ils sont sur scène, vous avez envie de les regarder. Et ils sont intéressés par ce métier." D'ailleurs, mère et fille ont récemment fait la couverture du numéro de septembre de Vanity Fair dans des costumes Fendi beige, très masculins. Petite différence entre la mère et la fille, Carys porte une chemise avec une lavallière oversize, alors que sa maman porte une chemise à col classique.

Toujours dans les colonnes de HELLO!, Catherine Zeta-Jones a dit, à propos de sa fille : "Nous sommes très proches, nous parlons de tout." Et Carys de confirmer : "C'est vraiment spécial, j'ai de la chance. Nous sommes ouvertes et honnêtes l'une envers l'autre. Elle m'a appris tous les tenants et aboutissants de la vie, mais aussi qu'il faut s'amuser et chérir chaque instant."