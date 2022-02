Cauchemar en cuisine : Un restaurant ferme après le passage de Philippe Etchebest

Mardi 8 février 2022, M6 diffusait un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest, appelé par la serveuse Jessica, y venait alors en aide à Vincent Knecht, aux commandes de son propre restaurant baptisé le Kerado et situé à Plougonver, dans les Côtes-d'Armor. Une opération de sauvetage qui n'a finalement pas suffi... Comme le rapportent nos confrères du Télégramme, l'établissement n'a pu être sauvé.

Le tournage s'est déroulé en avril 2021 et l'émission devait initialement être diffusée en octobre de la même avant d'être finalement décalée à février 2022. "Quand nous avons repris le bar-tabac, avec mon expérience de cuisinier, j'avais dans l'idée d'en faire un restaurant. Les gens du coin m'ont conseillé de faire plutôt un resto ouvrier, puisque ça marchait mieux par ici, confie le patron à Ouest France. On a fait ça trois ans, sans que je puisse me dégager un salaire pour faire vivre ma famille. Je bossais 'pour rien' et j'ai perdu mon niveau culinaire..."

En débarquant sur place, l'acolyte d'Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel, remplaçant de Michel Sarran, dans Top Chef est surpris par la décoration à base de tête de mort, ossements d'animaux et barillet de pistolet. "Ce n'est pas très chaleureux et a priori il n'y a pas que la décoration qui laisse à désirer", lance-t-il. Après avoir goûté quelques plats de la carte et inspecté la cuisine, Philippe Etchebest ne comprend pas la raison de sa venue. La situation est loin d'être critique selon lui. Puis Jessica lui explique que le caractère de Vincent Knecht peut parfois "faire fuir les clients".

Finalement, rien ne s'est déroulé comme prévu. Comme l'indique Ouest France, la jeune femme a lâché son poste de serveuse après le tournage de Cauchemar en cuisine. Plus encore, le Télégramme annonce que "l'opération sauvetage n'a pas suffi, l'établissement n'ayant jamais rouvert après l'été". Malgré cet échec, le patron Vincent confie à Ouest France garder "un bon souvenir, avec un million d'émotions" de cette expérience filmée. "Il y a eu beaucoup de hauts et aussi des bas en compagnie du chef, mais si c'était à refaire, je le referais", conclut-il. Le Kerado n'est pas le premier restaurant à fermer malgré l'intervention de Philippe Etchebest, surtout en ce contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19...