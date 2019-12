Cécile Bois endeuillée, émue par la mort la jeune fille dont elle jouait la mère

En 2018, dans le film intitulé Tu vivras ma fille (TF1), Cécile Bois jouait le rôle d'une mère qui plaque tout pour aider à sa fille à faire face à sa maladie dégénérative rare, le syndrome de Sanfilippo. Une fiction basée sur l'histoire vraie de Karen Aiach, qui s'est battue pour sa fille Ornella. La petite fille est décédée il y a quelques jours. Cécile Bois lui a rendu un vibrant hommage.

Sur Instagram, le 19 décembre 2019, la célèbre comédienne a publié un touchant message, lequel accompagnait un montage photo d'Ornella. "Voilà Ornella. Ornella c'est la petite fille dont on a raconté l'histoire dans Tu vivras ma fille. Je jouais sa formidable maman, en vrai Karen Aiach, et Arié Elmaleh son papa, de son vrai nom Gad Aiach. Ornella est partie vendredi, et la cérémonie de son départ a eu lieu hier. Son existence aura permis de faire considérablement avancer la recherche de la maladie de Sanfilippo mais aussi d'autres maladies neurodégénératives et de sauver des enfants d'une maladie qui reste encore mortelle. Je rends hommage ici à Ornella, mais bien sûr à sa maman qui a mené un combat de lionne pour faire bouger la science, à son papa et à Salomé sa soeur."