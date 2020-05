Cécile de Ménibus : Prêt financier, doutes, fatigue... quand elle se réinventait

Figure inoubliable de La Méthode Cauet pendant des années sur TF1, l'animatrice Cécile de Ménibus a poursuivi sa carrière sur le petit écran tout en diversifiant ses activités, notamment sur scène et à la radio. Sur Instagram, jeudi 14 mai 2020, elle est revenue sur un autre projet que l'on avait un peu oublié : sa reprise d'études.

La jolie animatrice de 49 ans a ainsi rappelé à ses abonnés qui lui posaient des questions sur la reconversion professionnelle avoir elle-même fait un pari risqué : celui de reprendre des études sur le tard ! "Il y a quatre ans, j'ai souhaité refaire des études pour me 'réinventer', un mot à la mode en ce moment ! J'ai donc fait un prêt, déposé un dossier de candidature à @sciencespoemscom, passé des entretiens... et après seize mois de cours, alors que je travaillais en même temps, j'ai obtenu mon diplôme", a écrit Cécile de Ménibus.

Malgré le stress et les doutes, elle a tenu bon et ne regrette pas une seule seconde cet investissement. "Oui ce fut difficile, fatigant et parfois démoralisant, car je ne me sentais pas à la hauteur. J'ai failli lâcher 100 fois, car je doutais de moi. Mais aujourd'hui cette année, sur les bancs de l'école, m'a ouvert de nouveaux horizons, car j'ai été accompagnée. Alors, oui on peut changer de vie et de boulot grâce à une formation. On peut se réorienter et apprendre un nouveau job même après quarante ans. Renseignez-vous et sautez le pas si c'est important pour vous. Je n'avais pas plus de chance de réussir que n'importe qui et bien au contraire. Laissez-vous convaincre et faites de cette 'vie d'après' celle qui vous motivera à vous lever le matin... Merci de m'avoir lue...", a-t-elle ajouté.

Nul doute que Cécile de Ménibus a aussi pu compter sur le soutien et la bienveillance de son amoureux Thierry pour l'aider à franchir ce cap.