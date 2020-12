Cécile Duflot : "Il vous cherche, cachez-vous", son harceleur a trouvé son adresse

Meghan Markle, la chanteuse Priscilla, Cécile Duflot... La liste des célébrités victimes de harcèlement s'allonge. Le cas de l'ancienne ministre a choqué la toile après qu'elle ait publié un nouveau message terrifiant que lui a envoyé son stalker. L'homme a même réussi à se procurer son adresse, obligeant la police à intervenir...

Grâce aux réseaux sociaux, les personnalités communiquent directement avec leurs fans, ou électeurs. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux critiques, moqueries, insultes et au harcèlement virtuel. Cécile Duflot en fait la triste expérience et l'a racontée ce lundi 7 décembre 2020 dans l'émission Le 7/9, sur France Inter. La directrice de l'Oxfam et ex-Ministre de l'Égalité des territoires et du logement (au sein du gouvernement Ayrault) est revenue sur les menaces de viol et de mort de son harceleur. Ce jeune homme de moins de 25 ans a même réussi à obtenir son adresse.

"La dernière fois, on m'a appelée pour me dire 'Attention, il vous cherche, cachez-vous'", a expliqué Cécile Duflot en référence à la police. Le stalker a déjà été condamné et emprisonné à 3 reprises pour son cyber-harcèlement sur l'ex-députée.