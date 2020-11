Priscilla menacée de viol sur Instagram : écoeurée, elle dénonce un compte choquant

Ouvertement menacée de viol sur les réseaux sociaux, Priscilla Betti a exprimé son indignation. Le temps d'une publication Instagram partagée le 17 novembre 2020, la chanteuse et comédienne de 31 ans a dénoncé l'existence d'un compte intitulé "Qui veut violer Priscilla" sur cette même plateforme. Pour illustrer ce profil, le ou les malfaiteurs ont réalisé un gros plan sur le décolleté de la jeune meneuse de revue, à partir d'un récent cliché qu'elle avait partagé depuis les coulisses du Casino Barrière Nice Le Ruhl. Un compte pour le moins choquant, qui affiche tout de même 18 abonnés...

"'Qui veut violer Priscilla ?'. Toi. A priori. Et tes 18 abonnés aussi. Toi qui, en venant commenter ma photo, assume publiquement avoir envie de me violer. Toi qui par ton acte consenti banalise le viol, Priscilla a-t-elle écrit mardi. Le viol. Celui qui détruit tant de personnes, tant de corps, tant d'âmes, tant de sourires. Tant de vies. Toi qui banalise la violence et qui la revendique. Toi qui banalise la haine et qui l'incite", écrit Priscilla en légende de sa publication. L'interprète a conclu son message en citant l'auteur Bernard Werber : "L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir."

Sans surprise, sa publication a fait réagir ses quelque 359 000 abonnés Instagram, tous plus scandalisés les uns que les autres de constater l'existence d'un tel compte. "Mais c'est sérieux ???", a notamment commenté la chanteuse Julie Zenatti. Espérons que les modérateurs Instagram vont rapidement réagir et censurer ce compte affligeant, qui illustre malheureusement le cyber-harcèlement dont sont victimes de nombreux utilisateurs, célèbres ou non.