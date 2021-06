Cécile (Mariés au premier regard 2021) : Le visage de son ex-compagnon dévoilé par sa fille

C'est le 8 mars dernier que Cécile a été révélée au grand public, lors de la diffusion du premier épisode de Mariés au premier regard 2021, sur M6. L'agent commercial en immobilier de 41 ans espérait rencontrer le grand amour après neuf ans de célibat. Elle n'a en effet pas eu de grandes histoires depuis sa séparation avec le papa de sa fille Anissa (18 ans). Un homme dont le visage a été dévoilé le 3 juin.

L'ancien compagnon de Cécile n'est jamais apparu dans Mariés au premier regard 2021. Il a fallu attendre quelques semaines après la fin de la diffusion pour découvrir à quoi il ressemblait. Et les fans de l'émission peuvent remercier Anissa pour ce beau cadeau. Le soleil brillant dans le sud de la France, la jeune femme s'est rendue au restaurant, en terrasse, afin d'en profiter. Et elle était accompagnée de son papa comme elle l'a dévoilé en story Instagram. Un homme brun qui semble, comme son ex-compagne, âgé d'une quarantaine d'années (voir diapo).

Lors du tournage de son portrait, Cécile n'avait pas expliqué pour quelle raison cela n'avait pas fonctionné avec le papa d'Anissa. La belle brune avait simplement précisé qu'elle vivait seule avec sa fille depuis et qu'elle s'était interdit d'avoir des relations pour se consacrer à elle. Mais il était enfin temps pour elle de tenter de retrouver l'amour, elle a donc misé sur Mariés au premier regard. Ainsi, elle a épousé Alain (41 ans), avec lequel elle était compatible à 83%. À la fin de l'émission, ils ont pris la décision de rester unis. Pourtant, leur mariage n'a pas duré bien longtemps au-delà du tournage. La raison ? Le coiffeur-barbier n'avait pas digéré leur dispute concernant son manque d'implication. "On a entamé une procédure de divorce. Quand je vois l'issue de l'histoire avec Alain, il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est 'gâchis'. On avait énormément de potentiel tous les deux. C'est quelqu'un qui aurait pu me correspondre totalement. Je trouve que c'est du gâchis, mais c'est comme ça", confiait Cécile lors du bilan final, diffusé le 17 mai dernier.