Cécile (Mariés au premier regard 2021) : Nouvelle mésaventure pour sa fille Anissa, une photo dévoilée

On ne peut pas vraiment dire que ce sont les vacances du bonheur pour Anissa. La fille de Cécile âgée de 19 ans vient de connaître une nouvelle mésaventure comme l'a révélé sa maman en story Instagram, le 1er août 2021.

Depuis qu'elle a été révélée au grand public dans Mariés au premier regard 2021, sur M6, Cécile donne régulièrement de ses nouvelles sur son compte Instagram. Elle évoque aussi sa fille dès que l'occasion se présente. Et les nouvelles n'étaient pas bonnes dimanche. Ses abonnés ont pu découvrir une photo sur laquelle apparaissait une cheville bien enflée. "Après le malaise, entorse. Je vends ma fille", peut-on lire en légende de la publication. Malheureusement pour ses abonnés les plus curieux, elle n'en a pas dit plus sur les circonstances de cette blessure.

Le 12 juillet dernier, la belle brune avait déjà fait une frayeur à sa maman. Lors de leurs vacances en Corse, Anissa avait été victime d'un malaise. "Ca y est, je suis arrivée à Saint-Florent en Corse. Le voyage s'est très bien passé. Comme vous pouvez l'entendre, je suis avec mes chiens. (...) Le seul souci que j'ai eu, c'est ma fille qui a fait un malaise. Elle a eu un gros coup de chaud et je l'ai trouvée évanouie dans la salle de bain. J'ai un peu flippé, mais ça va mieux. Elle sort beaucoup, donc automatiquement, son corps en prend un coup", avait confié l'ancienne épouse d'Alain. On leur souhaite que la devise "jamais deux sans trois" ne s'appliquera pas.

Fort heureusement, Cécile partage aussi de bonnes nouvelles sur Instagram. Début juin par exemple, elle a annoncé qu'elle avait retrouvé l'amour. Mais elle n'a pas souhaité dévoiler l'identité de son cher et tendre. Et depuis, elle reste discrète sur le sujet.