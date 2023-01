Cécile Siméone mariée à un ex-footballeur professionnel : leur nouvelle vie avec leurs filles

Deux reconversions réussies et une maison du bonheur

Le choix de s'installer à Lyon, sa ville natale, fut également une évidence pour l'ex-personnalité télé dès lors que la carrière de son époux a pris un tournant. "Quand Domi a quitté le PSG pour Saint-Etienne, je n'envisageais pas une histoire à distance, ça ne tient jamais", est-elle persuadée. Les amoureux en couple depuis 23 ans ont vraisemblablement bien fait puisqu'ils y ont chacun trouvé leur compte. Après avoir raccroché les crampons, Dominique Casagrande s'est reconverti dans la restauration.

En outre, ils forment une famille unie avec leurs deux filles, Jade, 20 ans, élève au cours Florent à Paris et Dévone, 15 ans, lycéenne. Tous ensemble, ils s'épanouissent dans une bâtisse de 1870 qu'ils aiment depuis bien longtemps. "Notre histoire avec cette maison est étonnante. On y a vécu deux ans en location à la naissance de Jade. Quand on est revenu à Lyon, on a voulu l'acheter mais la propriétaire ne voulait pas la vendre. Et il y a deux ans, un ami agent immobilier m'a dit qu'il avait trouvé la maison qu'il nous fallait et m'a donné rendez-vous... ici, devant le portail !". Comme un coup du destin !