Cécile Siméone en couple depuis plus de 20 ans avec un ancien célèbre footballeur

Il fût un temps, Cécile Siméone était Miss Météo sur Canal+, dans Nulle Part Ailleurs. Elle a remplacé Mademoiselle Agnès, à la fin des années 90. Puis, en parallèle de sa carrière d'actrice (dans la série Commissaire Valence de 2003 à 2008), elle a été présentatrice sur Téva et OL TV. Mais en 2012, elle prend un autre virage en devenant architecte d'intérieur. Elle a créé Simone Sisters, une boutique en ligne d'objets de décoration, puis a ouvert une boutique physique en 2014. Et dans tous ses projets, elle a pu compter sur son célèbre mari.

En 1998, la femme de 49 ans, qui dévoile ses talents d'architecte d'intérieur dans La Maison France 5 (depuis 2019), a en effet dit "oui" à un homme connu du grand public : Dominique Casagrande. L'ancien footballeur professionnel de 50 ans est passé par le club de Nantes, de 1994 à 1997. Le gardien de but a ensuite été un an au Séville FC (1997-1998) avant de rejoindre le Paris Saint-Germain (1998-2001). A partir de 2001, il est resté deux saison à l'AS Saint-Etienne. C'est à l'US Créteil-Lusitanos qu'il a terminé sa carrière (2003-2004). Depuis, il a été consultant pour Canal+, a créé deux restaurants et a lancé un très grand centre de football indoor 5vs5, à Lyon.

A l'occasion d'une interview Psycho enfants datant de 2018, Cécile Siméone s'était confiée sur son coup de foudre pour le sportif : "Ça a été un gros flash ! J'ai vu le beau gosse plus que le footballeur ! J'ai mis du temps à lui céder bien qu'il m'ait plu tout de suite. Je sortais d'une histoire. Je me protégeais pour ne pas souffrir de nouveau. Il a été très galant et attentionné pour me séduire." Ils ont eu deux enfants Jade (19 ans) et Dévone (13 ans). Deux merveilles qu'elle dévoile parfois sur son compte Instagram. Les deux jeunes femmes prennent plaisir à poser devant l'objectif de leur maman. L'occasion de constater qu'elles lui ressemblent. Et l'aînée pourrait un jour suivre les pas de Cécile tant elle semble à l'aise quand sa mère la prend en photo ou en shooting. Sur son compte, elle dévoile également plusieurs clichés d'elle seule. Sa soeur semble, pour l'heure, un peu plus discrète.