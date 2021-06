Cecile Siméone mamans de deux sublimes jeunes filles : son combat pour devenir mère

Cécile Siméone est une femme heureuse professionnellement. L'ancienne Miss Météo de Canal + (dans Nulle Part Ailleurs à la fin des années 90) est devenue architecte d'intérieur. Elle dévoile d'ailleurs ses talents dans La Maison France 5 depuis 2019. Dans sa vie privée, la belle brune de 49 ans est toute aussi comblée. En 1998, elle a épousé l'ancien footballeur professionnel Dominique Casagrande. De leur union sont nées deux adorables filles : Jade (19 ans) et Dévone (13 ans). Mais son parcours pour devenir mère n'a pas été simple.

En 2011, Cécile Siméone a accordé une interview à Psycho Enfants pour parler de sa vie de famille et de son bonheur. Les lecteurs ont donc découvert qu'elle a dû se battre pour exaucer son voeux de devenir mère. "Je faisais kyste sur kyste. J'ai découvert, en voulant un bébé, que je faisais de l'endométriose. J'ai eu très peur. Mes grossesses ont été possibles suite à deux opérations. Mon envie d'un second bébé devenait obsessionnelle. J'étais très déprimée !", avait-elle expliqué. Aujourd'hui, elle savoure donc encore plus son plaisir d'être mère. Et ses sublimes filles, elle n'hésite pas à les dévoiler sur son compte Instagram, pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Lors de son interview pour Psycho Enfants, Cécile Siméone s'était également confié sur sa rencontre avec Dominique Casagrande. Et elle a eu un véritable coup de foudre : "Ça a été un gros flash ! J'ai vu le beau gosse plus que le footballeur ! J'ai mis du temps à lui céder bien qu'il m'ait plu tout de suite. Je sortais d'une histoire. Je me protégeais pour ne pas souffrir de nouveau. Il a été très galant et attentionné pour me séduire. C'est l'homme le plus vrai que j'aie connu, car il assume sa part de fragilité sans rien avoir à prouver aux autres." En plus d'être un merveilleux mari, l'ancien sportif - qui a créé deux restaurants et a lancé un très grand centre de football indoor 5vs5 à Lyon - est un excellent papa. "C'est un papa idéal ! Il ne se plaint jamais de sa journée en demandant aux filles de le laisser tranquille", avait-elle conclu.