Cécilia Cara, Maxime Guény ensorcelés par le Musée de l'Illusion de Paris

Les amoureux de la magie, des trompe-l'oeil et des entourloupes ont désormais un temple sacré en la ville de Paris. Situé dans le premier arrondissement de notre capitale, au 98 rue Saint-Denis précisément, le Musée de l'Illusion vient d'ouvrir grand ses portes. Mais avant de dévoiler ses mystères tous les jours de 10h à 20h, bien avant d'accueillir petits et grands entre ses quatre murs aux mille mirages, le lieu a eu droit à une jolie soirée d'inauguration le 27 janvier 2020.

Une sélection d'heureux veinards a eu le droit de visiter le Musée de l'Illusion, à l'abri des regards et sans devoir faire la file d'attente. Parmi eux, la chanteuse Cécilia Cara – Roméo et Juliette, de la haine à l'amour –, Adèle Galloy – La Vie Scolaire, Le Bazar de la Charité –, Maxime Guény – chroniqueur sur les bancs de TPMP –, Gwendal Marimoutou, Ludovic Marcato – du Cirque de Paname–, Samuel Torres alias Brian du groupe Alliage, Gus l'illusionniste, Shana De Lacroix, Johanne Toledano, Edourd Deloignon, Jennifer Taïeb – MasterChef –, l'artiste YouNs, Vincent Leroy, Stéphanie Pasterkamp ou encore Lisa Raduszynski. C'est désormais votre tour.

Que trouve-t-on dans le Musée de l'Illusion ?

Interactivité, pédagogie et franche rigolade sont au rendez-vous de cette nouvelle attraction parisienne. A la tête du projet, Steven Carnel, qui a lancé le concept en 2015 en Croatie à Zagreb et l'a exporté à travers le monde, à New York, Shanghai, Athènes, Dubaï et Toronto. "C'est une expérience multi-sensorielle à partager en famille, entre copains ou collègues", précise-t-il gaiement . Au programme, un total de soixante-dix illusions d'optique dont la fameuse salle renversée – la photo vaut le déplacement ! –, la chaise Beuchet et le tunnel Vortex. Attention, vos sens et votre perception risquent bien de ne pas s'en remettre...