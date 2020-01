Cécilia (Koh-Lanta) : Son ex conteste la paternité de sa fille, elle s'insurge

Cécilia, ancienne aventurière de Koh-Lanta 2016 (TF1), est très en colère ! Maman d'une petite Sway depuis le 18 août 2019, la jeune femme doit s'occuper seule de sa fille, après avoir également vécu sa grossesse en solo. Mais la patience a ses limites... mercredi 16 janvier 2019, victime de terribles accusations de la part de son ex, la belle a poussé un gros coup de gueule sur son compte Instagram. En effet, ce dernier renie fermement sa paternité.

En stories Instagram, Cécilia apparaît hors d'elle et s'adresse directement à "cet individu en question". "Il a décidé de parler de moi et de me salir", commence-t-elle, bien décidée à ne pas lésiner sur les noms d'oiseaux. "T'es en train de poster des screens, des stories et des messages qu'il y avait dans mon téléphone... mais est-ce que tu peux m'expliquer quel est l'intérêt de ressortir des messages des années 2000, tout ça pour me faire passer pour une p**e ? J'ai pas ton temps !", s'insurge-t-elle, face caméra.

"Si je suis une p**e, pourquoi tu ne m'as pas quittée ? (...) T'es un bra****r mythomane mon gars... et moi j'ai pas eu besoin de me faire sauter par tout Panam pour te quitter !", continue-t-elle avant de se rendre à l'évidence. "Je savais très bien que j'allais galérer à élever ma fille seule, mais en tout cas, je savais aussi que ce serait toujours moins galère que de t'avoir dans mes pattes. Mais tu oses dire que ce n'est pas ta fille ! Je sais pas si tu es au courant, mais on est quand même en l'an 2020, on peut faire des tests de paternité, mais t'en as jamais réclamé... alors que pourtant je suis pas contre, loin de là ! Mais je t'attends toujours !", lance-t-elle à son ancien compagnon.

Ce qui attriste le plus Cécilia, ce n'est pas les mauvaises relations qu'elle entretient avec le père de sa fille, mais plutôt le fait qu'il ne souhaite pas avoir le moindre contact avec la petite : "Peu importent les conflits qu'on a toi et moi, le pire, c'est que tu ne t'intéresses pas à ta fille... si c'est pas une attitude de lâche, ça ! En même temps j'en attendais pas moins de toi, faut vraiment être une sombre m***e pour faire ça. Le seul truc, c'est que j'aurai honte de l'expliquer à ta fille, de lui dire 'en fait ton père, n'a jamais voulu te rencontrer, il n'a jamais voulu prendre contact avec toi'. Là, ça va être très dur...", se désole la jeune maman de 31 ans.

"Tu sais quoi ? Publie ce que tu veux, insulte-moi, continue, t'as raison, je m'en bats les c******s, moi actuellement je suis heureuse, je suis avec ma fille, j'ai autre chose à faire, donc ciao !", conclut-elle avant de tout de même remercier son ex de lui avoir permis d'avoir une fille, qu'elle s'empresse de décrire comme l'amour de sa vie.

Espérons que les tensions s'apaisent vite entre les deux parents, pour le bien de la petite...