Cécilia (Koh Lanta) maman solo "exténuée" : ses confidences poignantes

Le compte Instagram de Cécilia est un véritable livre ouvert. La jeune maman de 31 ans n'hésite jamais à y retranscrire ses doutes, ses peines ou ses inquiétudes comme ce lundi 13 janvier. À la suite de l'hospitalisation de sa fille Sway tout juste âgée de 6 mois, l'ancienne aventurière de Koh Lanta a tenu à partager ses sentiments sur ces derniers jours compliqués qu'elle a dû vivre seule.

"Maman forte, maman battante, maman aimante ! C'est vrai. Mais là, c'était une maman inquiète, une maman exténuée et une maman stressée qui avait pris le dessus", débute-t-elle son récit. Et de poursuivre en faisant part de sa vulnérabilité : "J'ai passé plusieurs nuits sans dormir, des moments où ma fille était tellement mal qu'on pleurait toutes les deux, des moments où j'appelais ma maman et des amies pour me faire écouter et évacuer mes peurs... J'avais besoin de soutien psychologique pour ne pas devenir dingue."

Fort heureusement, tout a fini par rentrer dans l'ordre pour son bébé qui souffrait d'une grosse bronchiolite. Pour conclure, Cécilia tient à remercier sa communauté "toujours plus nombreuse à (la) suivre", qui apparaît comme un véritable soutien dans "(son) quotidien pas toujours si facile que ce qu'on veut montrer sur les réseaux." En commentaires, les internautes se sont une nouvelle fois montrés bienveillants à son encontre. Même sa copine du jeu d'aventure de TF1, Raphaële, lui a adressé un doux message, elle qui est également maman et qui a vécu le drame d'une fausse couche récemment.

Depuis sa séparation avec le père de Sway, Cécilia ne peut donc compter que sur elle-même pour prendre soin de sa fille. Ce dernier ne lui donnant plus aucune nouvelle et ne semblant pas se soucier du sort du nourrisson non plus. "Il est dans le déni de son enfant. À croire que d'un coup, ce bébé qui était encore SON bébé jusqu'à mi-mai (même s'il prenait zéro nouvelle), n'est plus son enfant aujourd'hui !", confiait-elle pour le site Parler d'amour.