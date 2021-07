Cecilia (Mamans & Célèbres) de retour aux urgences avec sa fille : "Une douleur inexplicable..."

Le cauchemar continue pour Cécilia Siharaj. La jeune femme vue dans Koh-Lanta et Mamans & Célèbres a donné des nouvelles de sa fille malade (qui aura 2 ans le 18 août) et elles ne sont pas bonnes. En effet, sur Instagram, Cécilia a posté une photo d'elle et de la petite Sway vendredi 30 juillet 2021, prise depuis l'hôpital. "Une photo vraie, réaliste, naturelle et sans filtre de l'instant présent. Nous voilà de retour aux urgences", lit-on.

Et pour elle de confier sa peine : "Une semaine que je vis une période difficile émotionnellement. Voir son bébé malade et ne rien pouvoir faire de plus que de rester à son chevet jour et nuit à espérer que sa santé s'améliore et qu'elle se remette vite. Une semaine difficile physiquement avec le peu d'heures de sommeil, le stress et tout ce qui va avec, et psychologiquement car voir son enfant malade est une douleur inexplicable. J'aimerais tellement prendre sa place. Je ne peux qu'être présente et lui donner tout ce que je peux pour la rassurer, la réconforter, et lui montrer qu'elle peut compter sur moi, et surtout lui donner tout l'amour qu'elle mérite. Je peux vous dire qu'elle est forte et courageuse, elle m'impressionne. Mais c'est normal, c'est MA fille." Très vite, les internautes lui ont apporté leur soutien en commentaires.