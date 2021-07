Cécilia Siharaj : Révélations sur sa "relation toxique" avec le papa de Sway

Cecilia Siharaj a participé au nouveau format de Jeremstar baptisé Baby Story. Et l'ancienne candidate de Koh-Lanta (2016) et de Mamans & Célèbres était la première maman célibataire à témoigner dans son format vidéo. Elle est notamment revenue sur sa relation avec le papa de Sway (1 an et demi) ou plutôt, son "géniteur".

C'est dans sa nouvelle maison de Toulouse que Cécilia Siharaj a reçu Jeremstar afin de partager son quotidien de mère célibataire. La jeune femme a confié que sa grossesse n'était pas prévue. Si à l'origine, l'homme qui partageait sa vie était heureux, elle était en pleurs. Mais elle ne se voyait pas avorter et a donc gardé son bébé. Malheureusement, alors qu'elle en était à cinq mois de grossesse, l'ancienne aventurière de TF1 a pris la décision de se séparer du papa. "C'est dur pour moi de dire le mot papa. Pour moi un papa c'est un vrai rôle que tu assumes. (...) Même si plus tard quand je parlerai de lui, je lui dirai que c'est son père, pour moi à l'heure qu'il est c'est plus le géniteur. Il ne l'a pas reconnue, il n'a jamais cherché à prendre de ses nouvelles, il n'a jamais cherché à rentrer en contact avec moi ne serait-ce que pour sa fille", a-t-elle tout d'abord expliqué.

L'homme en question et elle étaient pourtant ensemble depuis pas moins de cinq ans et demi. "Aujourd'hui, c'est un étranger. J'étais dans une relation compliquée, toxique, destructrice et je n'arrivais pas à le quitter. Je l'aimais et au final, j'ai eu la force de le faire à cinq mois de grossesse. (...) Je suis revenue vers lui pendant ma grossesse même si je ne voulais pas me remettre avec. Je lui ai dit qu'on allait quand même avoir un enfant. Je voulais qu'il ait un électrochoc. Je me disais qu'il était hors de question qu'on se remette ensemble tant que je suis enceinte parce qu'on ne se supportait plus. C'était horrible. C'était invivable, j'en avais mal au ventre", a-t-elle poursuivi. Pour le bien de sa fille, mais également pour son bien à elle, Cécilia a donc eu la force de partir.

En colère, il a voulu faire croire que Sway n'était pas sa fille et n'a plus donné signe de vie. Mais la brunette le sait, un jour, elle devra sans doute de nouveau entrer en contact avec lui. "J'ai l'impression que les codes de la société, enfin ce qui paraît normal, c'est d'avoir un papa, une maman et les enfants. Ça fait peur de se dire que plus tard, Sway va grandir, aller à l'école et entendre les autres enfants parler de leur papa et de leur maman. Je sais très bien que pour elle ce sera difficile et ce sera à moi de gérer ça, de trouver les bons mots. Je lui dirai toute la vérité. Je redoute le jour où elle me demandera de le rencontrer et je n'aurais pas le choix, je serai obligée de le recontacter", a-t-elle conclu très émue.