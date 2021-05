Cécilia (Mamans & Célèbres) : Son ex Yohann pas fiable et immature ? Son message qui en dit long

Nouvelle désillusion amoureuse pour Cécilia Siharaj. Après avoir vécu une idylle avec un certain Yohann, l'ancienne candidate de Mamans & Célèbres et de Koh-Lanta (2016) a rompu. Une mauvaise nouvelle qu'elle a annoncée mi- avril. Et, au cours d'une session de questions/réponses organisée dimanche 16 mai 2021, elle a expliqué pour quelle raison ça n'avait pas fonctionné.

La grande amie de Jesta Hillmann est actuellement un coeur à prendre. Pourtant, elle pensait enfin avoir trouvé un homme qui pouvait lui correspondre en la personne de Yohann, un artiste tatoueur. Mais cela n'a malheureusement pas fonctionné entre eux. Curieux, un internaute a profité d'une session de questions/réponses pour en savoir plus sur les raisons de leur rupture. "Trop de choses compliquées tout simplement. Pas la même vision de la vie, pas les mêmes projets. Je suis une femme avec un fort caractère, j'ai besoin d'un homme fiable, stable et mature. Qui sache aussi me remettre à ma place quand il le faut. Ce n'était pas la bonne personne pour moi. Je l'accepte et c'est la vie", a donc répondu Cécilia.

Ce n'était pas la première fois que la maman de Sway (1 an) et Yohann rompaient. Peu de temps après l'officialisation de leur romance début janvier, Cécilia avait annoncé que c'était déjà terminé. Ils s'étaient finalement remis ensemble et elle avait même dévoilé son visage à ses fans, début février. Malheureusement, cela n'a pas duré. Mi-avril, elle confiait : "On avait des projets, dont un d'emménager ensemble. Cela devait se faire, on avait tous les deux déposé nos préavis. Mais la vie en a décidé autrement, ça s'est annulé. Donc il a fallu chercher une autre maison. Le temps était compté parce que j'avais un préavis d'un mois avant de perdre mon logement donc c'était compliqué. Finalement, on s'est séparés." Malgré tout, elle n'avait aucun regret concernant cette relation et croit encore en l'amour.