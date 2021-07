Cécilia Siharaj, sa fille Sway hospitalisée : "Elle n'arrive plus à marcher"

Le week-end a viré au cauchemar pour Cécilia Siharaj. Dimanche 25 juillet 2021, l'ancienne candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a révélé en story Instagram que sa fille Sway (qui aura 2 ans le 18 août) était hospitalisée. Et elle a fait une inquiétante révélation.

Cécilia Siharaj vit des heures angoissantes. Depuis dimanche, sa petite fille (née d'une précédente "relation toxique") est à l'hôpital pour subir des examens. En plus d'avoir de la fièvre, Sway a un symptôme qui aurait inquiété toutes les mamans. "Urgence pédiatrique. Sway fait de la fièvre et elle n'arrive plus à marcher depuis cet après-midi. Elle dit 'bobo' et 'j'ai chaud' à répétition. Mais impossible de savoir où elle a mal. Déjà plus d'une heure trente qu'on attend", peut-on lire en légende d'un boomerang sur lequel l'ancienne candidate de Koh-Lanta (2016) caresse la main de sa merveille.

Cécilia a ensuite dévoilé une photo de l'un des bras de Sway. Son poignet est entouré d'un bracelet d'hôpital et un peu plus haut, elle a un bandage, sans doute pour que sa perfusion reste en place. "Radio, échographie et prise de sang effectuées. On attend les résultats", a-t-elle commenté. Le lendemain, la jeune femme n'était malheureusement pas plus avancée. Les résultats n'ont rien donné et, bien que sa fille semble aller un peu mieux, elle se plaignait toujours d'avoir mal et ne pouvait encore pas marcher. En début de soirée, elles étaient donc toujours à l'hôpital pour poursuivre les examens. En espérant pour elles que les médecins poseront rapidement un diagnostic.