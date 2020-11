Cécilia Pascal (The Voice) maman : premières photos après un accouchement "cauchemardesque"

L'ancienne candidate de The Voice (saison 2, en 2013) vient d'endosser le plus beau des rôles : celui de maman. Cécilia Pascal a accouché de son premier enfant le 5 novembre 2020. Une nouvelle qu'elle a annoncée sur Instagram.

C'est en postant des photos en compagnie de son compagnon et de son bébé que Cécilia Pascal a dévoilé qu'elle avait accouché. "Mon petit homme, Hayden, 3,690 kgs, né le 5 novembre à 16h27. Mes Amours de ma vie. Un papa déjà merveilleux et un chéri absolument incroyable durant cette journée cauchemardesque", a-t-elle écrit en légende de sa tendre publication.

En se rendant dans sa story, on peut entendre qu'elle a donc eu un "accouchement cauchemardesque". "J'ai eu des contractions à partir de 13h toute la journée hier. (...) A 3h du matin je commençais à avoir un peu mal donc j'ai réveillé mon chéri pour qu'on aille à la maternité. J'étais déjà à 4 centimètres. (...) Je ne voulais pas la péri à l'origine mais j'ai décidé de la prendre comme j'étais fatiguée. On me l'a posée mais ça n'a pas du tout fonctionné. On est venu me voir cinq ou six fois pour me mettre des doses de cheval. Sans succès. On m'a donc mis un gaz qui shoote pour supporter un peu mieux les douleurs. (...) Je craquais parfois, j'étais en larmes", a-t-elle tout d'abord confié.

J'ai loupé les premiers instants

Elle a ensuite précisé que son homme a été merveilleux et qu'elle était ouverte à 9 centimètres vers 15h. Mais cela n'a pas bougé durant trois heures et demi. "Bébé ne descendait pas, il était encore très haut dans mon ventre. C'était compliqué parce que j'avais extrêmement mal. On m'a donc posé une anesthésie locale qu'on met dans le bas du dos. Ca m'a fait un bien de fou. (...) Sauf que le coeur d'Hayden commençait un peu à faiblir. Ca commençait à devenir un peu dangereux pour lui. (...) On a appris quand il est né qu'il ne serait jamais descendu parce qu'il avait le cordon autour du cou, d'un bras et du ventre", a-t-elle poursuivi. Cécilia a donc subi une césarienne, un "petit coup de massue" pour la jeune maman qui voulait accoucher naturellement. D'autant plus que la nouvelle anesthésie locale qu'ils ont faite n'a pas fonctionné. "Quand ils ont commencé à ouvrir, ça me faisait mal, je sentais absolument tout. Un cauchemar, je hurlais. Je suis encore traumatisée", a-t-elle précisé.

Une fois son fils sorti, elle a été anesthésiée localement afin de la recoudre. "Je me suis réveillée 1h30 après, en larmes. J'ai loupé les premiers instants", a-t-elle regretté. Fort heureusement, Hayden est en bonne santé et la maman aussi, bien qu'elle ait encore des douleurs.