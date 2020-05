The Voice : Une candidate enceinte de son premier enfant

Une candidate de la saison 2 de The Voice (en 2013, sur TF1) a annoncé une excellente nouvelle à ses abonnés Instagram, le 21 avril 2020. Cécilia Pascal, qui faisait partie de l'équipe de Louis Bertignac, a révélé qu'elle était enceinte de son premier enfant.

La jeune femme a partagé une photo sur laquelle elle pose tout sourire avec son compagnon. Et elle tient une échographie à la main. "Après trois longs mois d'attente, de silence, je vous annonce ENFIN que mon homme et moi allons être parents pour début novembre. Un petit être grandit en moi et est en pleine forme. Une nouvelle aventure commence, une nouvelle vie, bientôt à trois. J'en ai tellement rêvé, c'est incroyable. Nous sommes comblés", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Le lendemain, Cécilia Pascal a dévoilé une photo sur laquelle son petit ami l'enlace tendrement. L'occasion de découvrir pour la première fois son baby bump. Et, comblée de bonheur, elle n'a pu s'empêcher de dévoiler une nouvelle fois son échographie. "Je sais, je l'ai déjà annoncé, mais j'adore cette photo. Si vous saviez combien j'ai hâte d'avoir notre mini-nous contre moi, et faire un câlin d'amour à trois", a-t-elle écrit.