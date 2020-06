Cécilia Pascal (The Voice) enceinte : le sexe de son bébé dévoilé

Cécilia Pascal attend un heureux événement. La jeune femme révélée dans la saison 2 de The Voice (en 2013, sur TF1) est enceinte de son premier enfant. Et ce mardi 30 juin 2020, elle a révélé le sexe de son bébé, en vidéo.

Aujourd'hui, Cécilia Pascal et son compagnon avaient probablement rendez-vous pour une échographie. Un moment privilégié au cours duquel ils ont appris le sexe du bébé. Dans la matinée, la future maman a en effet dévoilé à ses abonnés si elle attendait une petite fille ou un petit garçon, alors qu'elle était en voiture avec son cher et tendre. "Et c'est un garçon. Un petit mec", confie-t-elle, un grand sourire aux lèvres. Les internautes n'ont pas tardé à les féliciter pour ce grand bonheur, de quoi leur réchauffer encore plus le coeur.