Cédric Jubillar criant à Delphine de "se mettre à genoux et de baisser les yeux", révélation déconcertante...

Une affaire qui patine

La reconstitution des circonstances de la disparition de Delphine Jubillar, pour laquelle les indices sont rares, devait avoir lieu le 9 novembre mais elle a été ordonnée sur demande de la défense, indique l'AFP. La reconstitution "interviendra soit d'ici la fin de l'année, soit en début d'année 2023", a-t-elle ajouté, soulignant qu'il n'y avait toutefois "aucune certitude". Me Franck a précisé que la défense de Cédric Jubillar avait "demandé avec beaucoup de force cette reconstitution car on aimerait savoir quel est le scénario de l'accusation (...), pour le moment on ne sait pas trop contre quoi se défendre". Selon une source judiciaire, "la reconstitution sera soit annulée, soit plus vraisemblablement fixée à une autre date".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.