Cédric Jubillar : Cette phrase choc que son fils Louis a confiée à son ex Séverine

Au cours d'une battue pour retrouver une trace de Delphine Jubillar, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Séverine, aide-soignante et maman de deux grands garçons a trouvé un pull qui l'a interpellée. Elle en a fait part aux gendarmes puis au mari de la disparue, Cédric. C'est le début d'une rencontre contre toute attente pour cette quadragénaire qui aime manier le franc-parler et bousculer les convenances. Au printemps 2021, elle a commencé une histoire avec celui sur qui tous les regards se portent. Vu comme le suspect idéal, il a fini par être mis en détention provisoire pour homicide par conjoint au mois de juin 2021 et s'y trouve encore à l'heure actuelle. Pour Paris Match, celle qui a côtoyé intimement le présumé coupable a accepté de livrer sa version de l'histoire.

Séverine s'est retrouvée plongée dans un tourbillon médiatique et judiciaire en fréquentant Cédric Jubillar. Loin d'être une simple amourette, elle a même passé du temps avec les deux enfants du couple Jubillar, Louis et Elyah, âgés respectivement de 6 ans et 1 an et demi au début de la disparition. "Nos deux fils s'entendaient bien, se rappelle Séverine en parlant de son cadet et de l'aîné de Cédric. On jouait au Monopoly, au rami, au yams." Si les enfants du couple maudit vont aussi chez leur grand-mère paternelle ou chez leur tante maternelle Stéphanie - qui aura leur garde à partir de l'incarcération de Cédric -, ils semblent s'adapter. Au point de tenir des déclarations déconcertantes. Séverine confiera que le garçonnet lui a dit : "Tu veux bien remplacer maman ?" Ce à quoi elle répond : "Non Louis ! Des mamans, on n'en a qu'une. La tienne, on la cherche. En attendant, je veux bien te donner l'affection dont tu as besoin. Tu sais que tu peux me parler de tout, quand tu veux." Satisfait, Louis lui rétorque tout simplement : "Ça me va !"

Ayant passé du temps avec les petits Jubillar, Séverine avait également remis en cause le fait que Louis avait vu ses parents se disputer lors de l'ultime soirée de l'infirmière du Tarn, dans une interview pour Femme actuelle : "J'ai posé la question moi-même à son fils et il ne m'a pas donné cette version. Il m'a dit qu'il est allé au lit, que son papa dormait et qu'il n'y avait eu aucune dispute ce soir-là. (...) Il a aussi entendu sa mère sortir de la maison. Car dans la maison de Cédric, il faut claquer fort la porte pour la fermer, et le petit m'a dit : 'J'ai entendu maman mettre ses chaussures et elle est sortie'."

Si Cédric Jubillar a l'image d'un futur ex-mari - ils devaient divorcer, Delphine avait aussi rencontré un autre homme -, peu touché par la disparition de la mère de ses enfants, Séverine assure à Paris Match qu'il pleurait quand ses enfants lui demandaient des nouvelles de leur mère. "Cédric cherchait des explications, des réponses. Il évoquait des pistes, selon lui mal ou pas du tout vérifiées."

Leur couple a pris fin lorsqu'elle a réalisé que son amoureux tchattait avec d'autres femmes. Puis, il a été incarcéré. Depuis, elle a été en garde à vue pour recel de cadavre et en est ressortie blanchie. Toutefois, elle ne peut en finir avec la réputation scandaleuse de celle qui a été en couple avec Cédric Jubillar. Elle a pris ses distances aujourd'hui, mais continue de rester présente pour lui moralement.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

